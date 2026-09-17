Lluvias intensas afectarán 5 estados este jueves 17 de septiembre
Este jueves 17 de septiembre de 2026, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Además, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera provocarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur de México. También disminuirá la probabilidad de lluvias en estados del norte y centro del país.
Lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
La interacción de una masa de aire frío, una circulación ciclónica y un canal de baja presión sobre el golfo de México generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.
Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
También se mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, oriente y centro del país, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
La onda de calor continuará en el oeste de Durango y centro y sur de Sinaloa.
¿Dónde lloverá este jueves 17 de septiembre?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:
- Tamaulipas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Chihuahua
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas:
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Guanajuato
Pronóstico de temperaturas máximas
- 40 a 45 °C:
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Nayarit
- 35 a 40 °C:
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- 30 a 35 °C:
- Zacatecas
- Veracruz
- Tabasco
Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se registrarán durante la madrugada en zonas serranas de
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Estado de México
- Tlaxcala
- Hidalgo
- Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
Se espera viento de componente norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Habrá viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.
Las rachas serán de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En cuanto al oleaje, se pronostican:
- 2.0 a 3.0 metros: golfo de Tehuantepec.
- 1.5 a 2.5 metros: costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.
- 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
El clima en el Valle de México
Durante la mañana se prevé cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en el Valle de México, además de ambiente frío en zonas altas.
Por la tarde habrá ambiente cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados por descargas eléctricas.
En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima de 12 a 14 °C.
Para Toluca, se pronostica una máxima de 22 a 24 °C y mínima de 8 a 10 °C.
El viento será del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.
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