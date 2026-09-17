Lluvias intensas afectarán 5 estados este jueves 17 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Disminuirá la probabilidad de lluvias en el norte y centro del país. Cuartoscuro

Este jueves 17 de septiembre de 2026, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera provocarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur de México. También disminuirá la probabilidad de lluvias en estados del norte y centro del país.

Lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

La interacción de una masa de aire frío, una circulación ciclónica y un canal de baja presión sobre el golfo de México generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

También se mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en el norte, oriente y centro del país, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

La onda de calor continuará en el oeste de Durango y centro y sur de Sinaloa.

¿Dónde lloverá este jueves 17 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: San Luis Potosí Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tamaulipas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes Chihuahua Michoacán Guerrero Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos Sonora Sinaloa Durango Coahuila Nuevo León Nayarit Jalisco Colima Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala

Lluvias aisladas: Baja California Sur Zacatecas Guanajuato



Pronóstico de temperaturas máximas

40 a 45 °C: Baja California Sonora Sinaloa Durango Chihuahua Nayarit

35 a 40 °C: Baja California Sur Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Jalisco Colima Michoacán Morelos Puebla Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo

30 a 35 °C: Zacatecas Veracruz Tabasco



Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se registrarán durante la madrugada en zonas serranas de

Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Se espera viento de componente norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Habrá viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

Las rachas serán de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al oleaje, se pronostican:

2.0 a 3.0 metros: golfo de Tehuantepec.

golfo de Tehuantepec. 1.5 a 2.5 metros: costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El clima en el Valle de México

Durante la mañana se prevé cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en el Valle de México, además de ambiente frío en zonas altas.

Por la tarde habrá ambiente cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados por descargas eléctricas.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima de 12 a 14 °C.

Para Toluca, se pronostica una máxima de 22 a 24 °C y mínima de 8 a 10 °C.

El viento será del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.