Iniciará Julio con lluvias en la mayor parte del país, con ambiente muy caluroso en el noroeste

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este miércoles 1 de julio de 2026, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste y sur del país mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California y Sonora, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste del territorio mexicano, mientras que nueva onda tropical 14 se aproximará al sureste, reforzando la probabilidad de lluvia en la región.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Durango Sinaloa Jalisco Colima Michoacán Guanajuato Querétaro Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit Zacatecas Aguascalientes Hidalgo Puebla Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos Guerrero Campeche Yucatán Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur) y Sinaloa (norte). 35 a 40 °C : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca (istmo); de componente sur (surada) : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa de Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se espera cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y ambiente fresco durante la mañana, con frío en zonas altas, mientras que se prevé ambiente templado y cielo nublado por la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y Estado de México (norte, centro y oeste), acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C

Temperatura mínima: 12 a 14 °C

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmosfera y la onda tropical 14, que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del país.

De igual forma, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la república.

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