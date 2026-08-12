Este miércoles seguirán las lluvias en todo el país, y la onda de calor en 5 estados

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Fotos: Cuartoscuro/Getty Images

Este miércoles 12 de agosto de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California, donde podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Asimismo, el paso de la onda tropical 26, y diversos fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente. Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; y lluvias muy fuertes en Michoacán, Yucatán y Quintana Roo.

Toda vez que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco Colima Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Michoacán Yucatán Quintana Roo

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur Sonora Sinaloa Durango Nayarit Guanajuato Hidalgo Estado de México Ciudad de México Puebla Guerrero

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Querétaro Morelos Tlaxcala

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Coahuila Nuevo León

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Oleaje: Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

También se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el monzón mexicano en el noroeste, el paso de la onda tropical 26, y otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Guerrero.

Mientras que una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, incrementando la probabilidad de lluvias en ambas regiones, mientras que en el norte del territorio nacional prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso, así como en estados del litoral del Pacífico y Golfo de México y la península de Yucatán. Además, continuará la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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