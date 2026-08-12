Este miércoles seguirán las lluvias en todo el país, y la onda de calor en 5 estados
Este miércoles 12 de agosto de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California, donde podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
Asimismo, el paso de la onda tropical 26, y diversos fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente. Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; y lluvias muy fuertes en Michoacán, Yucatán y Quintana Roo.
Toda vez que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco
- Colima
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Michoacán
- Yucatán
- Quintana Roo
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Guerrero
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Morelos
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.
- Oleaje:
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.
También se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, este jueves el monzón mexicano en el noroeste, el paso de la onda tropical 26, y otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Guerrero.
Mientras que una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, incrementando la probabilidad de lluvias en ambas regiones, mientras que en el norte del territorio nacional prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso, así como en estados del litoral del Pacífico y Golfo de México y la península de Yucatán. Además, continuará la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.