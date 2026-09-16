Día de la Independencia lluvioso en la mayor parte del país, pero caluroso en el norte

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, el monzón mexicano ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras una zona de baja presión con potencial ciclónico ingresará a Sonora, debilitándose paulatinamente, pero manteniendo probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.

Además, diversos fenómenos meteorológicos al interior del país originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el occidente y sur, mientras que se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre estados del norte y centro.

De igual forma, una masa de aire frío se desplazará sobre el Golfo de México, interactuando con un canal de baja presión, lo que incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.

También se pronostica un refrescamiento de las temperaturas sobre el norte, oriente y centro, concluyendo la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y prevalecerá la onda de calor en Durango y Sinaloa.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Chihuahua Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango Sinaloa Jalisco Colima Michoacán Tamaulipas San Luis Potosí Campeche Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Nayarit Guerrero Estado de México Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila Nuevo León Guanajuato Querétaro Hidalgo Ciudad de México



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila (norte), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Viento: Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco y Campeche. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana, siendo frío en zonas altas del Valle de México, así como ambiente cálido e incremento de la nubosidad por la tarde.

De igual forma, se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX, acompañadas con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste del país, y otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, occidente y sur, a la par que se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre estados del norte y centro.

Además, una masa de aire frío sobre el Golfo de México ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, siguiendo refrescamiento sobre el norte, oriente y centro, pero manteniendo el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Durango y Sinaloa.

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