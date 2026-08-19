Vaguada, onda tropical y monzón mexicano mantendrán las lluvias este miércoles en todo el país

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 19 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, que estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.

Mientras que el paso de la onda tropical 29 por el sureste, así como otros fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

Asimismo, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero Oaxaca

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nayarit Jalisco Michoacán Guanajuato Puebla Veracruz

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur Sonora Chihuahua Sinaloa Durango Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Colima Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Chiapas

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : Golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, asi como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Asimismo, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte, centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra partes, este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste, el paso de la onda tropical 29 sobre el sur y occidente, así como otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Además, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, cuyos desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.

Toda vez que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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