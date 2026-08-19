Vaguada, onda tropical y monzón mexicano mantendrán las lluvias este miércoles en todo el país
Este miércoles 19 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, que estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.
Mientras que el paso de la onda tropical 29 por el sureste, así como otros fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
Asimismo, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Puebla
- Veracruz
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Chiapas
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: Golfo de Tehuantepec.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, asi como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.
Asimismo, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte, centro y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 27 a 29 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra partes, este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste, el paso de la onda tropical 29 sobre el sur y occidente, así como otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
Además, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, cuyos desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.
Toda vez que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
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