Este miércoles se esperan lluvias en al menos 31 estados del país, con onda de calor en 12

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
Fotos: Cuartoscuro/Getty Images

Este miércoles 24 de junio de 2026, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país, con la onda tropical 9 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, además de la nueva onda tropical 11 que se aproximará a la península de Yucatán, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre la mayor parte de la república, excepto en la península de Baja California, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca.

Por otro lado, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, iniciando en Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

¿Dónde lloverá este miércoles?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Guerrero
    • Oaxaca
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Veracruz
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Nayarit
    • San Luis Potosí
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Tlaxcala
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Tabasco
    • Chiapas
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Sonora
    • Sinaloa
    • Chihuahua
    • Durango
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • Guanajuato
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Baja California Sur
    • Zacatecas
    • Aguascalientes

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noreste).
    • 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).
    • 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este) y Morelos.
  • Viento:
    • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua y Oaxaca; y de componente sur: Coahuila y Nuevo León.
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Campeche.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje:
    • Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas; y de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • El clima en el Valle de México

En cuanto al clima en el Valle de México, se prevé ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas con posibles bancos de niebla durante la mañana, mientras que por la tarde habrá ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro, oeste y suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves una circulación ciclónica en altura que se desplazará desde el noreste hasta el occidente y el paso de la onda tropical 11 que recorrerá el sureste y sur, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del país, excepto en la península de Baja California; así como rachas fuertes de viento en los estados fronterizos del norte de México.

De igual forma, seguirá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

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