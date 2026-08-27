Monzón mexicano y onda tropical 32 mantendrán las lluvias en el país este jueves

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 27 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, y diversos fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Asimismo, el desplazamiento de la onda tropical 32 sobre el sureste y sur y canales de baja presión originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluidas las penínsulas de Baja California y Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras que la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte, en combinación con un canal de baja presión sobre el noreste ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en ambas regiones, toda vez que la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán incrementará la probailidad de lluvias en la región.

De igual forma, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de Jalisco y Colima podrá evolucionar a posible ciclón tropical, sin afectar al territorio nacional.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Nayarit Puebla Chiapas Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas Guanajuato Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Oleaje: 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se espera cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco durante la mañana, y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas, con ambiente cálido por la tarde.

También se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima en México este viernes?

Por otra parte, este viernes el monzón mexicano sobre el noroeste y otros fenómenos originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, incluidas las penínsulas de Baja California y Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

A la par, la nueva onda tropical 32 se desplazará sobre la península de Yucatán, sureste, sur y occidente de México, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones. Además, una zona de baja presión o posible ciclón tropical se desplazará hacia el oeste-noroeste sin afectar al territorio nacional.

Mientras que una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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