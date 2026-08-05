Seguirán las lluvias en todo el país, con onda de calor en 4 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 5 de agosto de 2026, el monzón mexicano en el noroeste del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Sonora; así como chubascos en Baja California Sur, mientras la onda tropical 24 y otros fenómenos provocarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, prevaleciendo la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Sinaloa Durango Nayarit Jalisco Guerrero Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur Sonora Zacatecas Aguascalientes Colima Michoacán Guanajuato Puebla Veracruz Tabasco Campeche Yucatán

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche y Yucatán. 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca (istmo), Tabasco, Campeche y Yucatán. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

Oleaje: 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California; costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, así como lluvias puntuales intensas en Sonora.

Además, una nueva onda tropical se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, incrementando la probabilidad de lluvias en dichas regiones, mientras un anticiclón mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, continuando la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

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