Crece la Zona Metropolitana del Valle de México: conoce alcaldías y nuevos municipios que la integran

| 11:18 | Lidia Rivera | Uno TV
CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos trabajarán en conjunto para atender retos metropolitanos.
La Zona Metropolitana del Valle de México creció. Foto: X/ @ClaraBrugadaM

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) amplió su territorio con la incorporación de Morelos, por lo que ahora está integrada por cuatro entidades federativas: Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Hidalgo y Morelos, además de 84 municipios y las 16 alcaldías capitalinas.

La nueva configuración fue presentada durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, realizada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde representantes de los gobiernos estatales formalizaron esta nueva etapa de coordinación regional.

“Llevamos a cabo un encuentro histórico donde aprobamos la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana y el Primer Convenio Modificatorio al Convenio Marco de Coordinación. No podemos seguir enfrentando los desafíos del siglo XXI con fronteras administrativas del siglo pasado. Hoy damos un paso decisivo al integrar a 84 municipios, dando la bienvenida formal al estado de Morelos (con el municipio de Huitzilac) y a nuevos municipios de Hidalgo”.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Con la integración de Morelos, la Zona Metropolitana fortalece su alcance territorial y plantea nuevos retos en materia de movilidad, infraestructura, servicios públicos, desarrollo urbano y planeación conjunta.

El territorio metropolitano cuenta ahora con una extensión aproximada de 912 mil hectáreas y concentra a más de 22.7 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las regiones urbanas más importantes del país.

CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos: así se integró la nueva zona metropolitana del Valle de México

La nueva composición de la Zona Metropolitana del Valle de México incluye las 16 alcaldías de la CDMX, 59 municipios del Edomex, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos.

La incorporación de esta última entidad fue confirmada por la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, quien participó en los trabajos del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México junto con autoridades de las otras entidades involucradas.

La ampliación responde a la necesidad de reconocer la relación territorial y económica que existe entre distintas regiones del centro del país, donde millones de personas se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos y de servicios.

Además, busca establecer mecanismos de coordinación entre gobiernos estatales y municipales para atender problemáticas que rebasan los límites administrativos de cada entidad.

¿Por qué es importante que cuatro estados trabajen juntos en la Zona Metropolitana del Valle de México?

La integración de CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos permitirá desarrollar estrategias coordinadas para atender desafíos comunes de una región donde las actividades económicas, sociales y urbanas están conectadas.

Uno de los principales objetivos será mejorar la planeación en temas como transporte y movilidad, debido al constante traslado de habitantes entre entidades; además de impulsar proyectos de infraestructura que beneficien a la población metropolitana.

También será relevante la coordinación en materia de agua, vivienda, medio ambiente, ordenamiento territorial y servicios públicos, debido al crecimiento urbano que ha registrado esta región durante las últimas décadas.

La participación de la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), será parte del esquema de colaboración para definir políticas metropolitanas y proyectos de largo plazo.

Las autoridades consideran que una planeación conjunta permitirá enfrentar de mejor manera los retos derivados de una población superior a los 22 millones de habitantes.

Lista completa de alcaldías y municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México

La nueva ZMVM quedó integrada de la siguiente manera:

Ciudad de México con sus 16 alcaldías

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuajimalpa de Morelos
  6. Cuauhtémoc
  7. Gustavo A. Madero
  8. Iztacalco
  9. Iztapalapa
  10. Magdalena Contreras
  11. Miguel Hidalgo
  12. Milpa Alta
  13. Tláhuac
  14. Tlalpan
  15. Venustiano Carranza
  16. Xochimilco

Estado de México con 59 municipios

  1. Acolman
  2. Amecameca
  3. Apaxco
  4. Atenco
  5. Atizapán de Zaragoza
  6. Atlautla
  7. Axapusco
  8. Ayapango
  9. Chalco
  10. Chiautla
  11. Chicoloapan
  12. Chiconcuac
  13. Chimalhuacán
  14. Coacalco de Berriozábal
  15. Cocotitlán
  16. Coyotepec
  17. Cuautitlán
  18. Cuautitlán Izcalli
  19. Ecatepec de Morelos
  20. Ecatzingo
  21. Huehuetoca
  22. Hueypoxtla
  23. Huixquilucan
  24. Isidro Fabela
  25. Ixtapaluca
  26. Jaltenco
  27. Jilotzingo
  28. Juchitepec
  29. La Paz
  30. Melchor Ocampo
  31. Naucalpan de Juárez
  32. Nextlalpan
  33. Nezahualcóyotl
  34. Nicolás Romero
  35. Nopaltepec
  36. Otumba
  37. Ozumba
  38. Papalotla
  39. San Martín de las Pirámides
  40. Tecámac
  41. Temamatla
  42. Temascalapa
  43. Tenango del Aire
  44. Teoloyucan
  45. Teotihuacán
  46. Tepetlaoxtoc
  47. Tepetlixpa
  48. Tepotzotlán
  49. Tequixquiac
  50. Texcoco
  51. Tezoyuca
  52. Tlalmanalco
  53. Tlalnepantla de Baz
  54. Tonanitla
  55. Tultepec
  56. Tultitlán
  57. Valle de Chalco Solidaridad
  58. Villa del Carbón
  59. Zumpango

Hidalgo con 8 municipios

  1. Atitalaquia
  2. Atotonilco de Tula
  3. Tepeji del Río de Ocampo
  4. Tizayuca
  5. Tlaxcoapan
  6. Tolcayuca
  7. Tula de Allende
  8. Villa de Tezontepec

Morelos con un municipio

  1. Huitzilac

La ampliación de la Zona Metropolitana del Valle de México representa un nuevo esquema de coordinación regional para una de las áreas urbanas más grandes del país, con el objetivo de impulsar soluciones compartidas entre los gobiernos involucrados.

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