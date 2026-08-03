De aisladas a intensas, dos ondas tropicales provocarán lluvias en 31 estados este lunes

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32 estados tendrán lluvias este sábado, informó SMN. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 3 de agosto ingresa la onda tropical 24. Junto a la número 23, provocarán lluvias en 31 estados del país, mismas que podrían alcanzar puntuales intensas.

Por otra parte, la onda de calor continuará afectando varios estados, por lo que el termómetro podría alcanzar los 45 °C. No obstante, terminará en seis estados, mientras que en cuatro se mantendrá.

¿Dónde lloverá este lunes 3 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Durango

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Jalisco

Aguascalientes

San Luis Potosí

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

Guanajuato

Colima

Michoacán

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 3 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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