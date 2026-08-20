Con onda de calor en 5 estados, pronostican lluvias en todo el país para este jueves

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 20 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Baja California generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, además de lluvias y chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, incluida la península de Baja California.

Mientras que el paso de la onda tropical 29 sobre el sur del territorio nacional, entreo otros fenómenos, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Además, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima Michoacán Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Guanajuato Querétaro Estado de México Puebla Veracruz Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua Durango Sinaloa Zacatecas Nayarit Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Ciudad de México Morelos Tlaxcala Tabasco Chiapas Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Baja California Sur Aguascalientes Campeche Quintana Roo



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C: Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y oeste), Campeche y Yucatán. 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (este), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, asi como ambiente frío en zonas altas del Estado de México, con ambiente cálido e incremento de nubosidad por la tarde.

De igual forma, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (norte y oeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, para este viernes el paso de la onda tropical 29 sobre el occidente, así como el monzón mexicano sobre el noroeste, además de otros fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, y lluvias puntuales intensas en Sonora y Yucatán.

Asimsimo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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