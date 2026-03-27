Conagua y SMN prevén heladas de -10 grados y calor de 40 en Durango este sábado

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Frío y calor marcan el pronóstico. Foto: Getty Images

Para este sábado 28 de marzo, el estado de Durango enfrentará un contraste marcado en las condiciones del clima, con mañanas gélidas y tardes muy calurosas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua.

La aproximación del sistema frontal número 42 al norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, provocará condiciones inestables en la región. Para Durango, se prevén lluvias aisladas, además de vientos fuertes con rachas de hasta 60 a 80 km/h, acompañadas de posibles tolvaneras, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

En cuanto a las temperaturas, durante la tarde se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius, especialmente en zonas del centro y norte del estado.

Sin embargo, el contraste será notable durante la madrugada del mismo sábado, ya que en zonas serranas de Durango se pronostican temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, con presencia de heladas, lo que representa riesgo para comunidades de alta montaña.

Las autoridades advierten que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, anuncios espectaculares y generar tolvaneras, mientras que las lluvias, aunque ligeras, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN y la Conagua, así como tomar precauciones por los cambios bruscos de temperatura que se registrarán a lo largo del día.

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