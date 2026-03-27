Guerrero arderá: prevén hasta 45 grados este sábado, alerta el SMN y la Conagua

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Foto: Getty Images.

El calor extremo no dará tregua en Guerrero. Para este sábado 28 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostican temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius, principalmente en la región noroeste del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en gran parte del país, afectando de forma importante a Guerrero, donde se esperan condiciones sofocantes.

Aunque el calor será el fenómeno dominante, también se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en algunas zonas del estado, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas, sin que esto represente un alivio significativo ante las altas temperaturas.

Las autoridades recomiendan a la población:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas

Mantenerse hidratado

Usar ropa ligera y de colores claros

Poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

El SMN advirtió que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor y deshidratación, por lo que es fundamental tomar precauciones.

En contraste, mientras el norte del país experimentará descenso de temperatura por el ingreso del frente frío número 42, en Guerrero el panorama será totalmente opuesto: ambiente seco, intenso calor y sensación térmica elevada.

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