Domingo de lluvias, posibles tormentas y granizo en todos los estados del país; estos serán los más afectados

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Todo el país tendrá lluvia este domingo, informó SMN. Foto: Getty

Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ondas tropicales 17 y 18 continuarán su avance este domingo 12 de julio. Por ello, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales podrían alcanzar puntuales intensas.

Pese a las lluvias, las altas temperaturas continúan en varios estados, debido a la onda de calor que afecta el norte y noroeste del país, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C este 12 de julio.

¿Dónde lloverá este domingo 12 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

Zacatecas

Ciudad de México

Estado de México

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 12 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Michoacán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Michoacán 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Guanajuato, Puebla, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Oaxaca

: costas de Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.o metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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