Domingo de lluvias, posibles tormentas y granizo en todos los estados del país; estos serán los más afectados

| 04:07 | Ángel Sánchez | Uno TV
Todo el país tendrá lluvia este domingo, informó SMN. Foto: Getty

Según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ondas tropicales 17 y 18 continuarán su avance este domingo 12 de julio. Por ello, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales podrían alcanzar puntuales intensas.

Pese a las lluvias, las altas temperaturas continúan en varios estados, debido a la onda de calor que afecta el norte y noroeste del país, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C este 12 de julio.

¿Dónde lloverá este domingo 12 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Chiapas
  • Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Ciudad de México
  • Estado de México

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 12 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Michoacán
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Guanajuato, Puebla, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca
  • Oleaje de 1.0 a 2.o metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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