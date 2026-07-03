Dos ondas tropicales provocarán lluvias fuertes este viernes; 30 estados se verán afectados
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 3 de julio, las ondas tropicales 14 y 15 intensificarán las lluvias. Por ello, en 30 estados se esperan precipitaciones a lo largo del día, junto a vientos con fuertes rachas de viento.
Por otra parte, las altas temperaturas continuarán en algunas partes de la República Mexicana. De este modo, en el norte del país, se estiman máximas de 45 °C para este viernes.
¿Dónde lloverá este viernes 3 de julio?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Guerrero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Tamaulipas
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Ciudad de México
- Veracruz
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Guanajuato
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 3 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California, Estado de México y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.