Dos ondas tropicales provocarán lluvias fuertes este viernes; 30 estados se verán afectados

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30 estados verán lluvias este viernes por ondas tropicales. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 3 de julio, las ondas tropicales 14 y 15 intensificarán las lluvias. Por ello, en 30 estados se esperan precipitaciones a lo largo del día, junto a vientos con fuertes rachas de viento.

Por otra parte, las altas temperaturas continuarán en algunas partes de la República Mexicana. De este modo, en el norte del país, se estiman máximas de 45 °C para este viernes.

¿Dónde lloverá este viernes 3 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Veracruz

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Guanajuato

Morelos

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 3 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa 35 a 40 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California, Estado de México y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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