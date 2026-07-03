Ya hubo lesionados: alertan por estos retos virales en el Mundial

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Retos y conductas riesgos pueden comprometer la salud. Foto: Cuartoscuro

Los retos virales y conductas riesgosas durante las celebraciones mundialistas han dejado lesionados, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), llaman a celebrar responsablemente durante el México vs Inglaterra y el resto de partidos del Mundial 2026.

A través de la Unidad de la Policía Cibernética, las autoridades señalaron que, para este evento deportivo, que ha generado un ambiente de celebración y convivencia en distintos puntos de la capital del país, identificaron prácticas de alto riesgo que pueden derivar en lesiones graves, afectaciones a la salud, daños al mobiliario urbano, alteraciones al orden público o situaciones de emergencia.

Cabe recordar que cuatro personas murieron durante las celebraciones registradas sobre Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México por la clasificación del equipo mexicano a octavos de final.

Mientras que, en Guadalajara, Jalisco, dos policías resultaron lesionados durante el operativo de seguridad desplegado para resguardar a los asistentes al FIFA Fan Festival, instalado en el Centro Histórico. Uno de los oficiales sufrió traumatismo craneoencefálico y otro presentó una contusión en la nariz.

En Sonora, un grupo de aficionados activó un extintor al celebrar un gol de la Selección Mexicana durante su encuentro contra Ecuador, lo que obligó a desalojar una sala de Cinépolis en Ciudad Obregón y suspender la transmisión del partido.

Medios locales también señalaron que hubo diversas atenciones por crisis nerviosas, contusiones y cortaduras.

Conductas peligrosas y retos virales

SSC

Entre las conductas mencionadas se encuentran retos virales o dinámicas como:

El denominado “Quiere volar” , en el que una persona es lanzada por otras mientras la cargan con la fuerza de sus brazos

, en el que una persona es lanzada por otras mientras la cargan con la fuerza de sus brazos Arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas

Realizar peleas simuladas utilizando trafitambos

Escalar mobiliario urbano para grabar videos

Provocar aglomeraciones y desplazamientos repentinos bajo expresiones como “Nadaremos”

La dependencia advirtió que estas acciones ponen en peligro tanto a quienes participan como a las personas que se encuentran alrededor.

Asimismo, las autoridades explicaron que la euforia colectiva, sumada en algunos casos al consumo de alcohol u otras sustancias, disminuye la capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones oportunas, lo que incrementa la probabilidad de sufrir fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o incluso la muerte.

Además, alertaron que la difusión en redes sociales de este tipo de actos puede contribuir a normalizar comportamientos peligrosos y favorecer su imitación, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Piden no aceptar bebidas de desconocidos durante los festejos

🏆 Las mejores decisiones también se celebran.



Disfruta el futbol, comparte la emoción y elige cuidar tu salud. Reducir o evitar el consumo de alcohol también es una forma de ganar.



⚽ La prevención es parte del juego. pic.twitter.com/b1fGT9Q8dI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 2, 2026

Las autoridades también recomendaron no aceptar bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo ofrecidas por personas desconocidas, ya que podrían estar alteradas con sustancias que provoquen somnolencia, desorientación, pérdida de memoria o reducción de la capacidad de reacción.

También indicaron que estas situaciones pueden facilitar la comisión de delitos como robo, fraude con dispositivos electrónicos o tarjetas bancarias, agresiones físicas, violencia sexual, privación ilegal de la libertad o extorsión. Asimismo, advirtieron que el consumo excesivo de alcohol incrementa el riesgo de accidentes, caídas, lesiones y conflictos durante los festejos, especialmente en espacios con alta concentración de personas.

Recomendaciones para celebrar de forma segura en el Mundial 2026

Evitar participar en retos, dinámicas o conductas que impliquen poner en riesgo la integridad física

No subir a parabuses, puentes peatonales, estructuras metálicas o mobiliario urbano

Abstenerse de realizar empujones o peleas simuladas

No compartir contenidos que promuevan conductas peligrosas o retos virales

Respetar las indicaciones de las autoridades

Permanecer únicamente en las zonas destinadas para los asistentes

Supervisar a niñas, niños y adolescentes durante las celebraciones

Informarles sobre los riesgos asociados a las tendencias virales en espacios públicos

En caso de presenciar una situación que ponga en riesgo la integridad de alguna persona, reportarla de inmediato al 911 o solicitar apoyo al personal de seguridad presente en el lugar

¿Cómo protegerse durante las celebraciones?

Las autoridades pidieron consumir únicamente bebidas preparadas o servidas por establecimientos autorizados y verificar que botellas, envases o latas sean abiertos frente al consumidor.

Además, recomendaron mantener la bebida bajo supervisión en todo momento, evitar compartir vasos o recipientes con personas desconocidas y moderar el consumo de alcohol para conservar la capacidad de identificar situaciones de riesgo.

Asimismo, aconsejaron asistir en compañía de familiares o amistades de confianza durante las celebraciones, establecer puntos de reunión en caso de separación y compartir con personas cercanas la ubicación en tiempo real, así como el lugar donde permanecerán y la hora estimada de regreso.

Otra de las recomendaciones es desconfiar de invitaciones realizadas por personas recién conocidas, ya sea en persona o mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como utilizar únicamente servicios de transporte seguros y evitar retirarse del lugar en compañía de gente desconocida.

En caso de que una alguien presente síntomas como mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria, dificultad para mantenerse consciente o cualquier reacción inusual después de consumir una bebida, se debe solicitar apoyo inmediato al personal de seguridad o a los servicios de emergencia y evitar dejarla sola.

Cuida tu celular en todo momento

La SSPC y la SSCCDMX también recomendaron proteger los dispositivos móviles, evitar compartir contraseñas o realizar operaciones bancarias bajo los efectos del alcohol o en compañía de personas desconocidas, además de reportar cualquier conducta sospechosa al personal de seguridad.

Finalmente, exhortaron a respetar las disposiciones vigentes, incluida la Ley Seca en las zonas, horarios o demarcaciones donde sea aplicable, y recordaron que ningún reto, fotografía o video para redes sociales vale más que la seguridad propia y la de quienes nos rodean.

Las dependencias invitaron a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales, donde se difunden avisos, recomendaciones preventivas y actualizaciones relevantes.

En caso de detectar publicaciones que promuevan actos violentos o conductas peligrosas, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética de la SSC CDMX para reportarlas al 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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