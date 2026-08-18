Dos ondas tropicales y el monzón mexicano provocarán lluvias en todo el país este martes 18 de agosto
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 18 de agosto los 32 estados del país tendrán lluvias, mismas que alcanzarán puntuales intensas y podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Ingresará a México la onda tropical 29, la cual provocará estas precipitaciones junto con la número 28 y el monzón mexicano.
Por otra parte, la onda de calor continuará elevando las temperaturas en el norte y noroeste del país, donde el termómetro rondará en los 45 °C.
¿Dónde lloverá este martes 18 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Baja California Sur
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- Jalisco
- Puebla
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 18 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Máximas de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Oaxaca
- Viento de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos y descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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