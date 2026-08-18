Dos ondas tropicales y el monzón mexicano provocarán lluvias en todo el país este martes 18 de agosto

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Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 18 de agosto los 32 estados del país tendrán lluvias, mismas que alcanzarán puntuales intensas y podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Ingresará a México la onda tropical 29, la cual provocará estas precipitaciones junto con la número 28 y el monzón mexicano.

Por otra parte, la onda de calor continuará elevando las temperaturas en el norte y noroeste del país, donde el termómetro rondará en los 45 °C.

¿Dónde lloverá este martes 18 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Sinaloa

Jalisco

Puebla

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Campeche

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 18 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Máximas de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas

: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos y descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos y descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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