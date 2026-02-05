Frente frío 33 traerá lluvias y vientos fuertes a Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Pronóstico del clima prevé alta probabilidad de lluvia en Jalisco Foto: Cuartoscuro

El frente frío 33 presentará lluvias, cielo nublado y variaciones en la temperatura este viernes 6 de febrero, de acuerdo con el reporte meteorológico más reciente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Pronóstico Extendido a 96 Horas, el cual indica una alta probabilidad de lluvia.

Clima con alta probabilidad de lluvia en Guadalajara

En Guadalajara se registrará una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 16 grados, mientras que en algunos momentos del día el termómetro descenderá hasta los 15 grados en la capital tapatía, acompañado de cielo nublado. El acumulado de lluvia estimado es de 4 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de precipitación del 95%.

El cielo nublado se mantendrá como una constante, limitando la radiación solar directa y contribuyendo a la variación térmica entre el día y la noche.

Temperatura y condiciones del tiempo en Puerto Vallarta

El reporte señala valores contrastantes. Durante el día, el termómetro puede alcanzar los 33 °C, mientras que por la mañana o noche se prevén registros de 18 °C lo que refleja un descenso significativo, se mantendrá cielo despejado, poco nublado en la tarde, con una probabilidad de lluvia del 62% durante la tarde noche del viernes.

Estas condiciones de viento no representan cambios bruscos, pero forman parte del patrón atmosférico que acompaña al clima nublado y húmedo previsto para el día.

Viento y dirección predominante

El viento que se sentirá será con una velocidad de 0 a 5 kilómetros por hora, con dirección sur, lo que indica circulación de aire débil. Sin embargo, se reportan ráfagas de viento de hasta 17 kilómetros por hora, principalmente asociadas a los episodios de lluvia.

