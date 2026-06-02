Lluvias fuertes, tormentas y granizo: 29 estados serán afectados este martes por temporal de lluvias y onda tropical

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Temporal de lluvias y onda tropical continúan este martes. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su más reciente reporte, anunció que las lluvias continuarán este martes 2 de junio en 29 estados de la República Mexicana, como parte del inicio del temporal de lluvias, sumado al ingreso de la onda tropical 4.

En contraparte, la onda de calor continuará afectando 13 estados, incluso superando los 45 °C en Sinaloa, por lo que se prevé un martes sumamente caluroso.

¿Dónde lloverá este martes 2 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Michoacán

Morelos

Guerrero

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Colima

Tlaxcala

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Durango

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 2 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Sinaloa

: Sinaloa 40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila y Chihuahua

: Coahuila y Chihuahua Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h

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