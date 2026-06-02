Lluvias fuertes, tormentas y granizo: 29 estados serán afectados este martes por temporal de lluvias y onda tropical
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su más reciente reporte, anunció que las lluvias continuarán este martes 2 de junio en 29 estados de la República Mexicana, como parte del inicio del temporal de lluvias, sumado al ingreso de la onda tropical 4.
En contraparte, la onda de calor continuará afectando 13 estados, incluso superando los 45 °C en Sinaloa, por lo que se prevé un martes sumamente caluroso.
¿Dónde lloverá este martes 2 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México
- Colima
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 2 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Sinaloa
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila y Chihuahua
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h
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