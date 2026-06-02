Lluvias fuertes, tormentas y granizo: 29 estados serán afectados este martes por temporal de lluvias y onda tropical

| 04:41 | Ángel Sánchez | Uno TV
Temporal de lluvias y onda tropical continúan este martes. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su más reciente reporte, anunció que las lluvias continuarán este martes 2 de junio en 29 estados de la República Mexicana, como parte del inicio del temporal de lluvias, sumado al ingreso de la onda tropical 4.

En contraparte, la onda de calor continuará afectando 13 estados, incluso superando los 45 °C en Sinaloa, por lo que se prevé un martes sumamente caluroso.

¿Dónde lloverá este martes 2 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Estado de México
  • Colima
  • Tlaxcala
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sinaloa

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 2 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Superiores a 45 °C: Sinaloa
  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila y Chihuahua
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Con bloqueos y marchas en estados, CNTE deja sin clases a miles de alumnos por paro nacional

Nacional

Con bloqueos y marchas en estados, CNTE deja sin clases a miles de alumnos por paro nacional

De "narcoestado" a "narcopolíticos": estalla debate en la Comisión Permanente entre Morena, PAN y PRI

Nacional

De "narcoestado" a "narcopolíticos": estalla debate en la Comisión Permanente entre Morena, PAN y PRI

Manifestante resulta lesionado durante movilización de CNTE; sigue aquí el minuto a minuto de las movilizaciones

Nacional

Manifestante resulta lesionado durante movilización de CNTE; sigue aquí el minuto a minuto de las movilizaciones

Anuncia IPN cambios en 3 direcciones y una jefatura de la Secretaría de Administración

Nacional

Anuncia IPN cambios en 3 direcciones y una jefatura de la Secretaría de Administración

Etiquetas: , ,