Colectivos de víctimas de desaparición forzada exigen justicia en México

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Colectivos de personas desaparecidas y familiares se movilizaron este domingo en distintos estados del país para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y exigir a las autoridades avances en las investigaciones.

Las actividades incluyeron marchas, misas, colocación de fichas de búsqueda y protestas en Guerrero, Guanajuato, Durango, Jalisco, Colima y Estado de México. En las movilizaciones, las familias reclamaron justicia, protección y acciones para localizar a sus seres queridos.

Colectivos de desaparecidos exigen justicia y búsquedas

En Chilpancingo, Guerrero, colectivos realizaron una misa, colocaron fichas de búsqueda y protestaron frente al Palacio de Gobierno y el Congreso estatal.

Mientras que en León, Guanajuato, familiares y buscadoras marcharon para denunciar los riesgos y amenazas que enfrentan durante sus labores. Exigieron protección integral y permanente para quienes participan en las búsquedas.

Marcha por desaparecidos en León. Foto: Uno TV

Familias mantienen búsqueda de sus seres queridos

En Durango, se realizó una misa en la Catedral a la que acudió la madre de Carlos Emilio, joven de 21 años desaparecido el 5 de octubre de 2025 en un bar de Mazatlán. Hasta ahora, su familia no tiene información sobre su paradero.

Misa en honor a desaparecidos. Foto: Uno TV

En Guadalajara, Jalisco, los colectivos denunciaron la falta de resultados en las investigaciones y exigieron autonomía y presupuesto suficiente para la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Marchan en Jalisco por familiares desaparecidos. Foto: Uno TV

En Colima, integrantes de colectivos pintaron sus manos en la Rotonda de las Personas Desaparecidas como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

Marchan en Colima por desaparecidos. Foto: Uno TV

Familiares bloquean carretera por joven desaparecido

En el Estado de México, familiares de Emmanuel Montes Reyes, de 18 años, cerraron una de las principales vías entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

El joven, quien es músico, permanece desaparecido desde el 9 de agosto y sus familiares señalaron que hasta el momento no tienen noticias sobre su paradero.

Las movilizaciones se realizaron de manera simultánea en distintas entidades para mantener visibles las exigencias de las familias y colectivos de personas desaparecidas.

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