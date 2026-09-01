Del examen de control a las aulas: así fue el primer día de los nuevos estudiantes de la UNAM

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A sus 50 años, Reyna Hernández cumplió una meta: comenzar la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero para ocupar un lugar en las aulas tuvo que acreditar su ingreso no una, sino dos veces.

“Lo pasé dos veces y aquí estoy estudiando, dijeron se repite y yo va, se repite, a mí no me van a decir que hice trampa”

Reyna Hernández / estudiante de Derecho, UNAM

Como ella, también llegaron otros jóvenes que vivieron en incertidumbre por los resultados del examen de control. Ítalo viajó desde Oaxaca para estudiar Derecho.

“Me siento muy feliz porque lo estaba esperando, ya estaba en otra universidad en mi estado y yo quería venir aquí a la UNAM y pues muy contento de ya estar acá”

Italo Jesús Mecinas / estudiante de Derecho, UNAM

Para su familia, instalarlo en la Ciudad de México fue una carrera contra el tiempo.

“Nos sorprendió mucho la rapidez con la que entregaron los resultados, y hoy ya presentarse a clases, venimos de la ciudad de Oaxaca y para nosotros es difícil ubicar ahorita dónde se va a quedar”

Margarita Ramos / mamá de Ítalo

Sebastián enfrentó los nervios durante el proceso. Explicó que, en algunas carreras, el puntaje requerido para ingresar disminuyó.

“Sí estaba muy nervioso porque en el primer examen estaban diciendo que iban a subir mucho los aciertos, luego yo dudé si contesté bien o mal y en el segundo examen igual la gente decía que estaba más difícil, sí lo sentí más difícil, pero estaban los nervios y la incertidumbre”

Sebastián Catalán / estudiante de Economía, UNAM

El proceso de ingreso todavía no concluye. La UNAM ofrece 2 mil 24 lugares en 66 licenciaturas para aspirantes no seleccionados. El registro estará abierto hasta el 4 de septiembre y los resultados se publicarán ese mismo día.

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