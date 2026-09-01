Mónica Calles acusa denuncia penal tras exhibir presuntas irregularidades en INE

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Mi único “delito” fue publicar videos legítimos: Monica Calles. FOTO: Archivo

Mónica Calles, abogada de extrabajadores del INE, informó que fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una denuncia penal con “medidas de protección”, luego de que hizo públicos videos relacionados con presuntas irregularidades y señalamientos de acoso laboral dentro del instituto.

El caso ocurre después de que extrabajadores denunciaron un presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral en puestos estratégicos del Instituto Nacional Electoral (INE). Calles ha participado como abogada en estos casos y ha señalado que algunos trabajadores habrían sido llevados a renunciar mediante estas prácticas.

Mónica Calles acusa denuncia penal tras señalamientos contra el INE

A través de una publicación en X, Mónica Calles aseguró que la FGR le notificó una denuncia penal que incluye “medidas de protección”. La abogada relacionó este procedimiento con su trabajo y con los videos que difundió para señalar actuaciones de funcionarios públicos.

🚨 PERSECUCIÓN DE ESTADO🚨



Si el @INEMexico no garantiza derechos, menos garantizará la democracia.



Por ejercer mi trabajo como abogada, defender a mi clienta y exponer ilegalidades en el @INEMexico, hoy me avientan todo el aparato penal del Estado.



La @FGRMexico me acaba de… pic.twitter.com/UvJfL3GceE — Mónica Calles Miramontes (@moni_calles) September 1, 2026

Calles afirmó que la notificación no establece, según su versión, qué delito habría cometido ni precisa cuáles serían los supuestos “actos de intimidación”.

También señaló que desconoce la identidad de la persona denunciante y cuestionó que se le solicite no “molestar” sin contar, aseguró, con mayor información sobre los hechos que originaron el procedimiento.

“Mi único ‘delito’ fue publicar videos legítimos que exponen a funcionarios públicos violando derechos”, escribió la abogada en su cuenta de X.

En su mensaje, Mónica Calles sostuvo que la actuación de la FGR busca amedrentarla por ejercer su trabajo como abogada, defender a su clienta y exponer las presuntas irregularidades que ha denunciado en el INE.

Además, cuestionó la rapidez con la que, según ella, actuó la Fiscalía y afirmó que no dejará de hacer públicos sus señalamientos.

“¡La libertad de expresión y la abogacía NO son un delito!”, expresó Calles al finalizar su publicación.

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