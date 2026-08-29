Arranca “Septiembre, mes del testamento” con descuentos y asesoría de notarios

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Jornada de “Septiembre, mes del testamento”. Foto: Especial

La Jornada Nacional “Septiembre, mes del testamento” arrancó este viernes con el objetivo de brindar certeza jurídica, proteger el patrimonio familiar y prevenir conflictos entre las siguientes generaciones.

Durante el inicio de la campaña, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia de que las personas dejen por escrito cómo desean distribuir sus bienes.

La funcionaria señaló que la elaboración de un testamento contribuye a evitar conflictos familiares y forma parte de una cultura de prevención.

“Nosotros decimos que la construcción de paz empieza desde la familia y que esta construcción de paz inicia cuando se firma un testamento, porque hace alto a conflictos familiares”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

¿Por qué es importante hacer un testamento?

Rosa Icela Rodríguez explicó que un testamento es un acto de responsabilidad, de previsión y, sobre todo, de amor por la familia, que permite dejar claramente establecido el destino del patrimonio de una persona.

La secretaria aclaró que este trámite no está reservado para quienes tienen grandes fortunas.

“Nada más alejado de la realidad. Cualquier persona mayor de edad puede otorgarlo, independientemente del tamaño de su patrimonio”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

La funcionaria también reconoció el trabajo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, cuyos integrantes participan en la jornada para ofrecer asesoría profesional a la ciudadanía.

“Septiembre, mes del testamento” ofrece descuentos

La campaña busca acercar la seguridad jurídica a las familias mediante descuentos, horarios ampliados y asesoría de notarios.

De acuerdo con las autoridades, durante la edición del año pasado se otorgaron 145 mil 461 testamentos mediante esta iniciativa.

La jornada se realiza con la participación del notariado mexicano de las 32 entidades del país, con el propósito de facilitar que más personas ejerzan su derecho a decidir sobre sus bienes.

Rosa Icela Rodríguez señaló que el Gobierno federal trabaja para promover que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos y fortalezca una cultura de prevención.

La secretaria consideró que dejar un testamento permite proteger lo construido durante una vida y brindar certeza a los familiares.

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