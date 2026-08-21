Se esperan lluvias en los 32 estados de México y temperaturas superiores a 45 °C este viernes

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Lluvia continúa en todo el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los 32 estados de México tendrán lluvia, las cuales alcanzarán puntuales intensas. La onda tropical 29, el ingreso de una nueva onda tropical, así como el monzón mexicano, provocarán dichas precipitaciones, las cuales podrían acompañarse de rachas de viento.

No obstante, las altas temperaturas se mantendrán en el Pacífico, en el Golfo de México y en la península de Yucatán. Por su parte, en Baja California podrían rebasar los 45 °C este viernes.

¿Dónde lloverá este viernes 21 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Durango

Nayarit

Jalisco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa

Michoacán

Guanajuato

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Sonora

Zacatecas

Guerrero

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Colima

Aguascalientes

Puebla

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

San Luis Potosí

Tlaxcala

Yucatán

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 21 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán

: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Querétaro

: Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Querétaro Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec

Golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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