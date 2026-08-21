MC no descarta apoyar a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero en 2027

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MC no descarta apoyo a Grecia Quiroz. Foto: Cuartoscuro

Movimiento Ciudadano (MC) no descarta respaldar a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y al llamado Movimiento del Sombrero, rumbo a las elecciones de 2027 en Michoacán, aunque todavía no existen definiciones electorales.

El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, señaló que su partido analiza con apertura los movimientos y perfiles ciudadanos de cada entidad.

MC ve al Movimiento del Sombrero como una opción para 2027

Cuestionado sobre si Movimiento Ciudadano descarta acompañar el proyecto político encabezado por Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025, Álvarez Máynez respondió que no y consideró que este movimiento podría competir contra Morena en Michoacán.

“No, por supuesto que no, porque ese movimiento es el movimiento que yo creo que le puede ganar a Morena en Michoacán y creo que esa valoración, desde lo local de cada estado, la tenemos que hacer en Movimiento Ciudadano con apertura y con perfiles ciudadanos”, Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano

El dirigente de Movimiento Ciudadano aclaró que todavía no han avanzado en la parte electoral o política, debido a que la propia Grecia Quiroz no ha definido si participará en las próximas elecciones.

Álvarez Máynez explicó que la alcaldesa de Uruapan tendría distintas posibilidades políticas en el municipio, por lo que Movimiento Ciudadano esperará a conocer su decisión antes de avanzar en algún acuerdo.

“No hemos avanzado en la parte electoral, política, porque incluso ella misma no tiene del todo decidido, participar o no participar, tiene varias posibilidades en Uruapan”, Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano

El coordinador nacional de MC también confirmó que acudirá al informe de la presidenta municipal y destacó la relevancia que, a su consideración, tiene el movimiento social en Uruapan.

“Responder con mucho gusto a su invitación, estaré en el informe, presenciar lo que hay ahí, un movimiento social muy importante, un movimiento social al que le tiene miedo Morena. El gobernador que también estaba invitado decidió no asistir al foro, él sabía cómo iba a reaccionar la gente de Uruapan”, Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano

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