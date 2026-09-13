Escuelas públicas salieron mejor que las privadas en la prueba PISA 2025, defiende Sheinbaum

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Foto: Cuartoscuro | Archivo

Las escuelas públicas mexicanas obtuvieron mejores calificaciones que las particulares en la prueba PISA, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum defendiendo la educación pública y al magisterio nacional luego de las críticas surgidas tras la publicación de los resultados.

Desde Mérida, Yucatán, cuestionó los señalamientos de sectores a los que identificó como “neoliberales”, que sostienen que la educación privada ofrece mejores resultados, afirmando que seis escuelas públicas obtuvieron las mejores calificaciones en la evaluación internacional.

La presidenta, sin embargo, cuestionó las limitaciones de PISA al considerar que no es posible evaluar de la misma manera a estudiantes de distintos países debido a las diferencias sociales, económicas y educativas. “Cada uno tiene una realidad distinta”, sostuvo.

Los resultados de PISA 2025 muestran que México enfrenta retos importantes en matemáticas y lectura. En matemáticas, alrededor de 30% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico, mientras que el desempeño nacional se mantiene por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ante este panorama, Sheinbaum reconoció la necesidad de fortalecer el aprendizaje, particularmente en matemáticas y comprensión lectora. La presidenta anunció previamente la elaboración de nuevos materiales educativos para reforzar ambas áreas durante el próximo ciclo escolar.

La mandataria también salió en defensa de los maestros mexicanos frente a los señalamientos de que el sindicalismo afecta la calidad educativa, a la vez que recalcó que en el pasado existieron abusos y corrupción, pero rechazó vincular esas prácticas con la defensa de los derechos laborales del magisterio.

“La educación es buena gracias a las maestras y a los maestros de México, gracias al magisterio nacional”, afirmó Sheinbaum, quien destacó que PISA también identifica a México entre los países donde los estudiantes reportan un alto nivel de apoyo por parte de sus docentes.

Asimismo, sostuvo que la educación pública debe seguir fortaleciéndose mediante becas y otros apoyos para evitar que las condiciones económicas determinen las oportunidades de aprendizaje. También destacó programas como la Beca Rita Cetina y la expansión de instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

En tanto que reiteró que la educación mexicana es perfectible y que los resultados de PISA deben servir para identificar áreas de mejora. Al mismo tiempo, llamó a defender la educación pública y reconocer el trabajo del magisterio nacional.

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