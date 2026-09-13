Sheinbaum anuncia nuevos libros de matemáticas y lectura tras resultados PISA

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Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevos libros de apoyo para matemáticas y lectura que serán utilizados el próximo año. Reconoció que los estudiantes mexicanos obtuvieron resultados bajos en estas áreas en la prueba PISA.

Durante su conferencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria también volvió a cuestionar las pruebas estandarizadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar que no toman en cuenta las características y pedagogías de cada país.

Nuevos libros de matemáticas y lectura llegarán en 2027

Sheinbaum explicó que el nuevo material de matemáticas será elaborado con la participación de docentes y especialistas del posgrado de Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La presidenta señaló que este libro tendrá como objetivo apoyar a profesores y estudiantes para mejorar el aprendizaje de esta materia y fortalecer el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Ahora vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, a fin de ayudar a profesores y estudiantes.

En el caso de lectura, adelantó que también habrá un nuevo material para fortalecer la comprensión lectora. Explicó que incluirá cuentos, poemas y textos básicos, además de contenidos que puedan adaptarse a las distintas regiones del país.

Sheinbaum cuestiona la prueba PISA

La mandataria reconoció que es necesario mejorar los resultados en matemáticas y comprensión lectora, aunque mantuvo sus críticas al modelo de evaluación internacional.

Nos critican porque criticamos la prueba PISA, está bien, se valen las críticas, pero no es desde una posición política, sino pedagógica.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la evaluación, en matemáticas sólo alrededor de 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel básico, frente a una media de 65% entre los países de la OCDE.

Sheinbaum también relacionó el menor interés por la lectura con el uso excesivo de plataformas digitales.

También analizan limitar celulares en escuelas

La presidenta informó que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas se reunirá el 18 de septiembre para analizar los resultados de la consulta sobre una posible regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Por último, Sheinbaum consideró necesario desalentar el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar, incluso durante los recreos, debido a que algunas plataformas digitales pueden generar dependencia.

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