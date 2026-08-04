Se esperan lluvias en 31 estados y máximas de 45 grados este martes

| 04:17 | Ángel Sánchez | Uno TV
Calor y lluvia en México. Fotos: Cuartoscuro

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 4 de agosto se prevén lluvias en 31 estados de la República. La onda tropical 24, junto al monzón mexicano, provocarán precipitaciones que alcanzarán puntuales muy fuertes.

Pese a las lluvias, la onda de calor continuará afectado a cuatro estados. El termómetro podría rebasar los 45 °C en Baja California y Sonora.

¿Dónde lloverá este martes 4 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Sinaloa
  • Colima
  • Nayarit
  • Aguascalientes
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Puebla

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tamaulipas
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 4 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Más de 45 °C: Baja California y Sonora
  • 40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 30 a 35 °C: Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 50 a 70 km/h: Sonora y golfo de Baja California
  • Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán
  • Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos fuertes, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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