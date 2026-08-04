Se esperan lluvias en 31 estados y máximas de 45 grados este martes

GENERANDO AUDIO...

Calor y lluvia en México. Fotos: Cuartoscuro

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 4 de agosto se prevén lluvias en 31 estados de la República. La onda tropical 24, junto al monzón mexicano, provocarán precipitaciones que alcanzarán puntuales muy fuertes.

Pese a las lluvias, la onda de calor continuará afectado a cuatro estados. El termómetro podría rebasar los 45 °C en Baja California y Sonora.

¿Dónde lloverá este martes 4 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Sinaloa

Colima

Nayarit

Aguascalientes

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 4 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca 30 a 35 °C: Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Puebla, Michoacán y Veracruz

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h: Sonora y golfo de Baja California

Sonora y golfo de Baja California Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán

: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos fuertes, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento