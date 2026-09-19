Diputados analizarán el PPEF 2027 con mayor presupuesto en la historia del país

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La Cámara de Diputados analizará en los próximos días el Paquete Económico 2027, que incluye la propuesta de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el próximo año. Asimismo, el proyecto contempla recursos para las entidades federativas y para la organización del proceso electoral de 2027.

Sin embargo, el año electoral tendrá un peso importante en las cifras del proyecto. Para 2027 están programadas elecciones federales y comicios locales en distintas entidades, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los estados involucrados tendrán recursos destinados a estas tareas. El calendario electoral federal y local concurrente ya fue aprobado por el INE.

Presupuesto electoral 2027: INE solicita más recursos

Para la organización de los comicios federales de 2027, el presupuesto previsto para el INE asciende a 42 mil 274.5 millones de pesos, de acuerdo con las cifras del PPEF 2027. El monto representa un incremento cercano al 88% respecto de 2026.

De dicha cifra, 10 mil 842.6 millones de pesos corresponden al financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes. El Consejo General del INE determinó este monto y lo publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Estados con elecciones recibirán 914 mil millones

El proyecto contempla transferencias federales por 914 mil 835 millones de pesos para 17 entidades que tendrán elecciones de gubernatura en 2027.

Entre los estados con mayores recursos previstos se encuentran:

Nuevo León: 121 mil 608 millones de pesos.

121 mil 608 millones de pesos. Michoacán: 93 mil 107 millones.

93 mil 107 millones. Guerrero: 88 mil 381 millones.

88 mil 381 millones. Chihuahua: 80 mil 652 millones.

80 mil 652 millones. Baja California: 75 mil 271 millones.

El resto de las entidades consideradas en este grupo, Sonora, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, suman un presupuesto de 455 mil 815.2 millones de pesos.

¿Cuánto recibirán estados y municipios en 2027?

En total, el PPEF 2027 contempla 3.048 billones de pesos para estados y municipios, cifra que representa un incremento de 4.6% frente a 2026.

El proyecto todavía deberá ser discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que los montos podrían modificarse durante el proceso legislativo.

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