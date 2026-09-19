Mónica Calles denuncia investigación de la FGR tras críticas al INE: “me quieren en la cárcel”

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La abogada electoral Mónica Calles denunció que enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y medidas relacionadas con sus publicaciones en redes sociales, luego de difundir videos y señalamientos sobre un procedimiento realizado al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No solo me están amenazando. Me quieren en la cárcel, me quieren en la cárcel, pero ya”, afirmó Calles al referirse al caso. La abogada representa a una extrabajadora del INE que previamente denunció presunto acoso laboral y despido injustificado dentro del organismo.

El conflicto escaló después de que Calles difundiera videos de una diligencia pública realizada en instalaciones del INE. La abogada sostiene que, a partir de esas publicaciones, una funcionaria presentó una denuncia ante la FGR, que abrió una investigación por hechos que incluyen señalamientos de amenazas, extorsión y discriminación.

Mónica Calles denuncia investigación y retiro de publicaciones

Calles asegura que dentro de la investigación aparecen datos personales que, según su versión, fueron extraídos del expediente profesional que lleva ante el INE.

También afirmó que la Fiscalía solicitó a la red social X retirar ocho de sus publicaciones, entre ellas contenidos relacionados con el caso de la extrabajadora del organismo y una nota informativa de Uno TV.

🚨 🚨🚨¿Qué hay detrás del acoso laboral en el @INEMexico? Un patrón sistemático para secuestrar áreas clave antes de las #Elecciones2027.



En este trabajo de @agusrocko para @UnoNoticias (analizando también el caso de Valeria @x_vlrh), platicamos de este patrón sistemático,… pic.twitter.com/DmKNQZswrC — Mónica Calles Miramontes (@moni_calles) August 26, 2026

El caso llegó este jueves 17 de septiembre al Consejo General del INE, donde el representante de Somos, Marco Antonio Baños, cuestionó la solicitud para limitar las cuentas de redes sociales de la abogada.

No me imagino al Instituto Nacional Electoral solicitando que una persona no tenga acceso a sus cuentas de redes sociales.

INE se deslinda de denuncia contra Mónica Calles

El INE afirmó, en una tarjeta informativa publicada el 5 de septiembre, que no presentó ninguna denuncia penal ante la FGR contra Calles. El instituto sostuvo que las acciones legales promovidas por particulares no constituyen actuaciones institucionales. El organismo también reiteró su respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.

#IMPORTANTE 🪧 El INE precisa información sobre una supuesta denuncia penal.



🔗 Los detalles de la información en el siguiente enlace 👇https://t.co/3tdthqfAv5 pic.twitter.com/cuROvLuwZj — @INEMexico (@INEMexico) September 5, 2026

Calles, sin embargo, sostiene que la investigación forma parte de una persecución relacionada con las denuncias que ha realizado sobre presuntos despidos y hostigamiento laboral en el INE.

Yo he sostenido desde un inicio que esto sí es una persecución, que es algo que yo atribuyo al Instituto Nacional Electoral y no así a personas en particular.

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