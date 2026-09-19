Gonzalo Monroy cuestiona aseguramiento en Guanajuato; la planta no hace importación de combustible afirma

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El especialista en energía Gonzalo Monroy afirmó que los 59 millones de litros de combustible reportados como asegurados en Guanajuato no pueden considerarse huachicol con la información disponible. Señaló que se encontraban en una terminal privada que opera legalmente y presta servicios a empresas como Pemex.

En entrevista, el director de la consultora Gemec sostuvo que la terminal de San José Iturbide, Guanajuato, estuvo cerrada del 4 al 10 de septiembre, pero posteriormente retomó sus operaciones. También indicó que la instalación únicamente almacena y distribuye combustible y no realiza directamente importaciones.

59 millones de litros en Guanajuato: ¿qué se sabe del combustible?

De acuerdo con Monroy, el combustible llega a la terminal mediante trenes. Explicó que las importaciones son realizadas por compañías como Pemex, Mobil o Valero.

El especialista aseguró que el último cargamento previo al cierre de la terminal llegó el 2 de septiembre y correspondía a Petróleos Mexicanos. Según su versión, Pemex cargó el combustible en Corpus Christi, Texas, para trasladarlo a México.

Monroy agregó que la trazabilidad permitiría revisar el origen del producto mediante documentación de importación, transporte y almacenamiento.

Entre los datos que, dijo, tendrían que verificarse están:

Cuánto combustible fue comprado en Estados Unidos.

Qué empresa ferroviaria realizó el traslado.

Cuánto producto ingresó a la terminal.

Cuánto combustible permanece en los tanques.

Si existen discrepancias entre las cantidades registradas.

Monroy señala que no hay detenidos por el caso

El especialista destacó que, según lo informado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no había personas detenidas relacionadas con el caso.

Monroy recordó que los delitos vinculados con el robo y adulteración de combustibles pueden implicar prisión preventiva oficiosa. Por ello, consideró relevante que hasta ese momento no hubiera detenciones.

También rechazó que la terminal estuviera abandonada. Según explicó, se realizó una revisión y posteriormente las instalaciones regresaron a sus actividades.

Terminal de San José Iturbide deberá acreditar documentación

Monroy señaló que será necesario revisar los documentos disponibles para determinar si existe alguna irregularidad.

“Hay mucho documento”, explicó al referirse a la información que permitiría reconstruir el recorrido del combustible desde su compra hasta su almacenamiento.

También indicó que la empresa ha informado que cuenta con permisos de almacenamiento y derechos ferroviarios, además de autorizaciones de autoridades municipales, estatales y federales.

El especialista sostuvo que, si la revisión documental encuentra alguna discrepancia, deberán determinarse responsabilidades. También recordó que esta terminal ha operado durante años como parte de la infraestructura de suministro de combustible en la región del Bajío.