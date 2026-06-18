Lluvias amenazan festejos y partido del Tri: así estará el clima en CDMX y Guadalajara este jueves

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Prevén lluvias durante partido en Guadalajara y festejos en CDMX.Fotos:Cuartoscuro

Las condiciones meteorológicas para este jueves 18 de junio estarán marcadas por lluvias en gran parte del país, incluidas la Ciudad de México (CDMX) y la zona metropolitana de Guadalajara, donde la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El pronóstico fue dado a conocer por Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el noticiero de “A las nueve en Uno“, quien explicó que el avance de la onda tropical número 8 favorecerá precipitaciones de diversa intensidad en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con la especialista, las lluvias más importantes se concentrarán en el occidente, centro y oriente de México, mientras que en el sur del país, especialmente en Oaxaca y Guerrero, podrían registrarse precipitaciones fuertes a muy fuertes.

CDMX: prevén lluvias durante posibles festejos en el Ángel de la Independencia

Para la CDMX, el pronóstico contempla una temperatura máxima de entre 24 y 26 grados Celsius, además de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

Las condiciones meteorológicas podrían coincidir con los festejos de los aficionados en caso de que la Selección Mexicana obtenga una victoria frente a Corea del Sur.

Según el pronóstico del SMN, las lluvias más importantes se presentarían entre las 15:00 y las 21:00 horas, horario en el que tradicionalmente cientos de personas suelen concentrarse en el Ángel de la Independencia para celebrar triunfos deportivos.

Por ello, quienes tengan previsto acudir a ese punto emblemático de la capital deberán considerar impermeables, paraguas y calzado adecuado para la lluvia.

Guadalajara: así estará el clima antes y durante el México vs Corea del Sur

En la zona metropolitana de Guadalajara, donde se desarrollará el encuentro mundialista, se esperan lluvias fuertes durante la noche y temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados Celsius.

Antes del silbatazo inicial, programado para las 19:00 horas en Zapopan, el pronóstico indica la presencia de lluvias aisladas mientras los aficionados arriban al Estadio Guadalajara (Akron).

Además, existe posibilidad de chubascos en distintos sectores de la ciudad durante las horas previas al encuentro.

Durante el partido entre México y Corea del Sur, las condiciones serían más estables, con un cielo nublado a medio nublado, aunque sin descartar precipitaciones aisladas en algunos puntos del área metropolitana.

Grupo A: México y Corea del Sur llegan con tres puntos

El duelo de este jueves corresponde a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, sector en el que tanto México como Corea del Sur llegan con tres puntos, luego de haber ganado sus respectivos compromisos de la primera jornada.

El grupo también está integrado por las selecciones de Sudáfrica y República Checa, que buscarán mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Por ello, el encuentro entre mexicanos y surcoreanos podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a la fase de eliminación directa, ya que una victoria colocaría al ganador en una posición favorable dentro de la clasificación.

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