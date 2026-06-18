Jueves de lluvias en 29 estados del país y posibilidad de granizo en diversas regiones
Este jueves 18 de junio de 2026, vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en ambas regiones, además de la Mesa Central, así como rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua y Coahuila.
Mientras que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con la onda tropical 8, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Guerrero.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Campeche
- Quintana Roo
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Coahuila (centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y centro) y Tabasco (noroeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato (noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Zacatecas.
- Viento:
- 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua.
- Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California y Coahuila.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, costas de Tabasco y Campeche.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas durante la mañana, así como ambiente de templado a cálido y cielo tornándose nublado por la tarde.
De igual forma, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) el Estado de México (norte y noroeste).
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
- Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, este viernes circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical 8, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.