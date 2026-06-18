Jueves de lluvias en 29 estados del país y posibilidad de granizo en diversas regiones

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este jueves 18 de junio de 2026, vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en ambas regiones, además de la Mesa Central, así como rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua y Coahuila.

Mientras que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con la onda tropical 8, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Guerrero.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Michoacán Guanajuato Querétaro Estado de México Guerrero Oaxaca Chiapas

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Jalisco Hidalgo Puebla Tlaxcala Ciudad de México Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora Sinaloa Nayarit Colima Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Tabasco

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Campeche Quintana Roo

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Coahuila (centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y centro) y Tabasco (noroeste). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato (noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas.

Viento: 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Chihuahua. Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Veracruz y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California y Coahuila. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. 1.0 a 2.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec, costas de Tabasco y Campeche.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas durante la mañana, así como ambiente de templado a cálido y cielo tornándose nublado por la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) el Estado de México (norte y noroeste).

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical 8, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California.

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