Jueves de lluvias en 29 estados del país y posibilidad de granizo en diversas regiones

| 04:35 | Francisco López | Uno TV
Lluvias
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este jueves 18 de junio de 2026, vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en ambas regiones, además de la Mesa Central, así como rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua y Coahuila.

Mientras que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con la onda tropical 8, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Guerrero.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Michoacán
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Estado de México
    • Guerrero
    • Oaxaca
    • Chiapas
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Chihuahua
    • Durango
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Jalisco
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Tlaxcala
    • Ciudad de México
    • Morelos
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Sonora
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Colima
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Veracruz
    • Tabasco
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Campeche
    • Quintana Roo

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • Superiores a 45 °C: Coahuila (centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
    • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y centro) y Tabasco (noroeste).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato (noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • 30 a 35 °C: Zacatecas.
  • Viento:
    • 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua.
    • Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California y Coahuila.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.
  • Oleaje:
    • 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, costas de Tabasco y Campeche.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas durante la mañana, así como ambiente de templado a cálido y cielo tornándose nublado por la tarde.

De igual forma, se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas en CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) el Estado de México (norte y noroeste).

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
  • Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical 8,  ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California.

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