¡Toma precauciones! Baja la temperatura y siguen las lluvias en CDMX este lunes

| 03:31 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)las lluvias continuarán este lunes 7 de septiembre en la Ciudad de México, mismas que podrían causar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

Sin embargo, la temperatura descenderá para este inicio de semana en la capital del país, por lo que es recomendable tomar precauciones, mientras fue activada la Alerta Roja y Alerta Naranja por persistencia de lluvias durante las primeras horas de este lunes.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 7 de septiembre

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

Asimismo, este 7 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

  • Limpia vidrios, parabrisas y espejos antes de circular
  • Evita que los vidrios se empañen
  • No circules por zonas inundadas
  • Reduce la velocidad y cuida tu distancia
  • Enciende intermitentes

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