¡Toma precauciones! Baja la temperatura y siguen las lluvias en CDMX este lunes

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Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán este lunes 7 de septiembre en la Ciudad de México, mismas que podrían causar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

Sin embargo, la temperatura descenderá para este inicio de semana en la capital del país, por lo que es recomendable tomar precauciones, mientras fue activada la Alerta Roja y Alerta Naranja por persistencia de lluvias durante las primeras horas de este lunes.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del domingo 06/09/2026 y la madrugada del lunes 07/09/2026, en las demarcaciones: @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del domingo… pic.twitter.com/TpBDaqsYRk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 7 de septiembre

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

Asimismo, este 7 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia vidrios, parabrisas y espejos antes de circular

Evita que los vidrios se empañen

No circules por zonas inundadas

Reduce la velocidad y cuida tu distancia

Enciende intermitentes

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/44AMe62Sfn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

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