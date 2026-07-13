Lluvias continúan en los 32 estados para este lunes, pero intensidad disminuye, informa SMN

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Lluvias se prevén en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 13 de julio, como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical 18 mantendrá lluvias en el país, junto a un canal de baja presión y circulaciones ciclónicas. Por ello, los 32 estados de la República Mexicana tendrán precipitaciones, aunque la intensidad disminuirá en parte de las entidades.

En contraparte, la onda de calor mantiene altas temperaturas en el norte y noroeste del país para este lunes, alcanzando máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 13 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Durango

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Veracruz

Oaxaca

Estado de México

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 13 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán 35 a 40 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Guanajuato, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Colima y Michoacán

: Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Colima y Michoacán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Veracruz

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Veracruz Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Oaxaca y Guerrero

: costas de Oaxaca y Guerrero Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos fuertes, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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