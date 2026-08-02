Ojo con tu TAG: CAPUFE podría bloquearlo por estas conductas

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CAPUFE podría bloquear TAG por conductas sospechosas. Foto: Cuartoscuro

Si utilizas un TAG para pagar las casetas de CAPUFE, hay nuevas reglas que podrían provocar el bloqueo o la inhabilitación del dispositivo si el sistema detecta un uso considerado irregular. Las medidas forman parte de los Lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y vigentes desde el 30 de julio de 2026.

Las disposiciones incluyen las llamadas Reglas Antifraude, con las que CAPUFE busca detectar posibles usos indebidos del TAG en las autopistas. Si el dispositivo presenta determinados patrones de circulación, podrá ser enviado a una “lista negra” mientras se revisa el caso.

¿Por qué CAPUFE podría bloquear tu TAG?

De acuerdo con los nuevos lineamientos, el sistema podrá bloquear o inhabilitar el TAG cuando detecte movimientos que considere sospechosos de fraude.

Entre las conductas que activan las Reglas Antifraude se encuentran:

Registrar más de dos trayectos en una hora en la misma caseta con diferente vehículo.

en la misma caseta con diferente vehículo. Realizar más de seis cruces en un mismo sentido en una caseta durante 24 horas.

en un mismo sentido en una caseta durante 24 horas. Registrar tres cruces en 10 minutos en una misma plaza de cobro.

en una misma plaza de cobro. Acumular 10 trayectos en seis horas en la misma caseta.

en la misma caseta. Registrar 12 cruces en 24 horas en una misma plaza.

Según CAPUFE, estos patrones podrían indicar un uso indebido del dispositivo, por lo que el TAG podrá ser bloqueado mientras se verifica la información.

¿Qué hacer si tu TAG fue inhabilitado?

Si el dispositivo aparece con el estatus “Lista negra/Fraude”, el usuario deberá solicitar la reactivación mediante el correo aclaracionesiave@capufe.gob.mx, indicando los TAG involucrados y las casetas donde solicita la excepción.

Además, será necesario cubrir el pago de todos los trayectos registrados en las plazas señaladas. Una vez que CAPUFE analice la solicitud, notificará por correo electrónico si autoriza la reactivación del dispositivo.

El TAG no será obligatorio, pero el pago electrónico avanza

Los nuevos lineamientos no eliminan el pago en efectivo en las casetas. CAPUFE aclaró que los automovilistas podrán seguir pagando en los carriles multimodales.

Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantiene el plan para avanzar hacia el modelo Cero Efectivo. Actualmente, las 129 plazas de cobro operadas por CAPUFE, con mil 50 carriles, ya cuentan con sistema de telepeaje, lo que permite realizar el cobro electrónico y reducir los tiempos de espera en las autopistas.

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