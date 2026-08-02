Hermano del “R1” militó en Morena; fue expulsado en 2025

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Morena. Foto: Cuartoscuro.

Este sábado, a través de un comunicado, Morena aseguró que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, nunca ha militado ni ha ocupado un cargo en el partido, luego de que las autoridades lo detuvieron como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, el partido confirmó que expulsó a su hermano, Roldán Álvarez Ayala, de sus filas en noviembre de 2025.

El posicionamiento del partido se dio un día después de la captura de “El R1”, identificado por autoridades federales como presunto líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Michoacán, y señalado por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo.

Morena niega vínculos con “El R1” tras su captura

En un comunicado, Morena reiteró que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca perteneció a su movimiento y rechazó cualquier vínculo con el detenido.

Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del Partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento.

Sobre Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán, el partido reconoció que sí formó parte de su estructura política, pero aseguró que fue expulsado desde noviembre de 2025, cuando comenzaron a hacerse públicos los señalamientos por su relación familiar con “El R1”.

Morena afirmó que no encubre a personas relacionadas con actividades delictivas y sostuvo que no tolera ninguna forma de colusión con el crimen organizado. Sin embargo, en el comunicado no se detalló el procedimiento interno ni las causas específicas que llevaron a la expulsión de Roldán Álvarez Ayala.

En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen.

Morena recuerda liberación de “El R1” en 2022

En su posicionamiento, Morena recordó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, al considerar que evidenciaba prácticas de impunidad dentro del sistema judicial.

Por último, el partido también aseguró que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso de esclarecer el asesinato de Carlos Manzo y reiteró que la aplicación de la ley debe realizarse sin excepciones.

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