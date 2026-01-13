Lluvias fuertes y frío en México: medidas que debes reforzar desde hoy

GENERANDO AUDIO...

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar acciones de autocuidado ante la persistencia de lluvias y bajas temperaturas, previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte, en las próximas horas la interacción del frente frío número 27, con un canal de baja presión, generará lluvias intensas y un descenso marcado de temperatura. Se anticipan chubascos y lluvias fuertes en el sureste y la Península de Yucatán, con precipitaciones particularmente intensas en Veracruz. Además, la masa de aire polar asociada mantendrá ambiente frío a muy frío por las mañanas y noches en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Medidas clave de prevención ante lluvias y frío

La CNPC pidió extremar precauciones y mantener acciones de autocuidado, especialmente en zonas con riesgo de inundación o corrientes de agua:

Evita cruzar cauces de ríos, arroyos o calles con corrientes, a pie o en vehículo

cauces de ríos, arroyos o calles con corrientes, Si vives en laderas o áreas con riesgo de inundación, identifica rutas de evacuación

o áreas con riesgo de inundación, Mantén lista una mochila de emergencia con documentos importantes y suministros básicos

con documentos importantes y suministros básicos Sigue las indicaciones de las autoridades de tu localidad

Alerta por bancos de niebla: precaución en carreteras

También se exhortó a habitantes de Xalapa, Ciudad de México, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey y Estado de México, así como de zonas montañosas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Chiapas, a extremar precauciones por bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad en tramos carreteros.

La segunda tormenta de la temporada mantendrá condiciones para:

Caída de nieve o aguanieve en Chihuahua

Lluvia engelante en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas

En paralelo, se prevé viento de componente norte con rachas de:

60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

en el 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz

Recomendaciones para protegerte del frío en casa y al salir

Ante las bajas temperaturas y ráfagas heladas, la CNPC convocó a la población a:

Usar vestimenta por capas para retener el calor corporal

para retener el calor corporal Cubrir nariz y boca para resguardar el sistema respiratorio

para resguardar el sistema respiratorio En casa, si se usan calefactores o fogones de madera, asegurar circulación de aire óptima y extinguirlos por completo antes de dormir para evitar siniestros o inhalación de gases tóxicos

Además, se aconseja:

Consumir bebidas calientes y una dieta con vitaminas A y C

y una dieta con vitaminas Dar cobijo a mascotas

Extremar supervisión de infantes y adultos mayores, por su mayor sensibilidad a oscilaciones térmicas severas

Mañana miércoles entra un nuevo frente frío: estados con lluvias fuertes

Mañana miércoles ingresará un nuevo frente frío por la frontera norte que, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, reforzará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en:

Regiones de Los Tuxtlas y Olmeca (Veracruz)

Oaxaca, Chiapas y Tabasco

También se espera un evento de “Norte” con rachas de hasta 60 km/h en Tamaulipas.

La CNPC reiteró su llamado a mantenerse informado y seguir actualizaciones y recomendaciones a través de las cuentas oficiales CNPCmx y conaguamx.

