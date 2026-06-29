Amanece lloviendo en alcaldías de CDMX; así operan las 12 Líneas del Metro

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STC Metro pide anticipar traslados; hay problemas en Línea 3. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que implementó una marcha de seguridad en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) debido a la presencia de lluvia en distintas zonas de la capital, medida que reduce la velocidad de los trenes y puede generar un aumento en los tiempos de espera y traslado.

La Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, mantiene el servicio, aunque con un intervalo mayor entre trenes para garantizar la seguridad de los usuarios.

¿Qué es la marcha de seguridad en el Metro?

La marcha de seguridad es un protocolo que aplica el STC Metro durante las lluvias para disminuir la velocidad de los trenes y reducir riesgos en la operación.

Esta medida puede provocar:

Mayor tiempo de espera en los andenes.

Incremento en los tiempos de traslado.

Mayor afluencia de usuarios en las estaciones.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros tomar previsiones y salir con anticipación para llegar a sus destinos.

Persisten lluvias ligeras en cinco alcaldías

Las lluvias en la Ciudad de México continúan durante la mañana de este lunes, con precipitaciones dispersas de intensidad débil en las alcaldías de Coyoacán, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, informaron las autoridades capitalinas.

Además, se mantienen algunas lloviznas en zonas del centro, poniente, oriente y norte de la CDMX, condiciones que podrían persistir durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones se registran en:

Coyoacán

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Buenos días. Se observa persistencia de #lluvias dispersas de intensidad débil en @Alcaldia_Coy, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Se mantienen algunas lloviznas en zonas del centro, poniente, oriente y norte.



Se prevé que estas condiciones persistan… pic.twitter.com/Jn0cpqGlRC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Líneas del Metro que operan con normalidad

El reporte más reciente del STC Metro señala que las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B registran una afluencia baja y mantienen una circulación constante de trenes desde las terminales.

No obstante, el organismo recordó que las condiciones de operación pueden cambiar debido a las lluvias u otras eventualidades en la red, por lo que pidió a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Alternativas por afectaciones en la Línea 3 del Metro

Para los usuarios que utilizan la Línea 3 del Metro, las autoridades recomendaron considerar otras opciones de transporte para reducir los tiempos de traslado.

Entre las alternativas se encuentran:

Metrobús Línea 1 , que recorre Avenida Insurgentes y opera de manera paralela a la Línea 3

, que recorre Avenida Insurgentes y opera de manera paralela a la Línea 3 Trolebús Línea 1 , sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas

, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas El sistema ECOBICI y rutas de transporte concesionado para trayectos cortos

#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se implementa marcha de seguridad en la Línea 3 debido a lluvia en la zona.… pic.twitter.com/t51LNUOLte — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

Recomiendan anticipar traslados

El Metro CDMX reiteró que la información sobre la marcha de seguridad se actualiza constantemente conforme cambian las condiciones climáticas.

Se les pide a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema antes de iniciar sus trayectos y considerar posibles retrasos en la Línea 3, donde la reducción de velocidad continuará mientras persistan las lluvias en la zona.

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