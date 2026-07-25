Lluvias intensas activan llamado de Protección Civil para cuatro estados

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Lluvia. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán a mantenerse alerta este sábado ante el pronóstico de lluvias intensas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en esas entidades, además de lluvias de distinta intensidad en otras regiones del país.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC exhorta a habitantes de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán a estar atentos por pronóstico de lluvias muy fuertes.



🔗 https://t.co/Ylft3ePkab pic.twitter.com/lKAbB7S6ru — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 25, 2026

La CNPC sostuvo que el llamado busca que la población tome medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas para este sábado.

SMN prevé lluvias muy fuertes en cuatro estados

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las siguientes zonas:

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Michoacán (oeste y suroeste)

Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Baja California

Sonora (norte y sur)

Sinaloa (norte y sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Guerrero (centro y costa)

Oaxaca (norte y suroeste)

Chiapas (este y sur)

Veracruz (sur)

Tabasco (este y oeste)

Campeche (norte y suroeste)

Yucatán (norte y oeste)

Quintana Roo (sur)

Asimismo, el pronóstico contempla intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, para:

Baja California Sur (sur)

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México.

También se prevén lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en:

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

CNPC emite recomendaciones por lluvias

Ante este panorama, la CNPC pidió a las personas que viven cerca de ríos, arroyos, presas o zonas lacustres mantenerse atentas al incremento en los niveles de agua e identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos.

También recomendó preparar una mochila de emergencia con:

Documentos oficiales dentro de una bolsa plástica sellada

Linterna

Radio de baterías

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Botiquín de primeros auxilios

La dependencia señaló que estos artículos pueden ser necesarios en caso de que sea indispensable desalojar la vivienda.

Piden evitar zonas de riesgo durante las lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que las personas que habitan en zonas montañosas deben vigilar el entorno para detectar riesgos por posibles deslizamientos de tierra, deslaves o caída de rocas derivados de la saturación de humedad en el suelo.

Asimismo, llamó a la población a no cruzar zonas inundadas, corrientes de agua, pasos a desnivel o cauces de ríos, ya que la fuerza del agua puede representar un riesgo para la seguridad de las personas.

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