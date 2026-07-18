Ernesto Ruffo Appel sigue en audiencia; le conceden amparo contra incomunicación y tortura

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Ernesto Ruffo. Foto: Gobierno de México.

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California acusado de huachicol fiscal, continúa este sábado en audiencia ante una jueza de control, mientras un juzgado federal le concedió un amparo para evitar que permanezca incomunicado o sea víctima de tortura, tras su detención ocurrida el jueves en Ensenada, Baja California.

Audiencia de Ernesto Ruffo suma más de cinco recesos

La comparecencia del exgobernador de Baja California se realiza por videoconferencia y, de acuerdo con fuentes judiciales, ha registrado al menos cinco recesos desde que inició.

La audiencia comenzó el viernes 17 de julio a las 13:00 horas, encabezada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega. Ese mismo día se decretó un primer receso que se prolongó hasta las 19:00 horas.

Durante la madrugada y la mañana de este sábado 18 de julio se realizaron nuevos descansos. Según las fuentes consultadas, el último de ellos ocurrió entre las 08:00 y las 09:00 horas, tras lo cual la diligencia fue reanudada.

FGR expone presunto esquema de operación

Mientras continúa la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presenta ante la jueza el presunto esquema de operación atribuido a Ernesto Ruffo Appel y a las personas coimputadas en la investigación.

De acuerdo con la acusación expuesta durante la diligencia, la FGR señala que los imputados integrarían una red de huachicol fiscal que investiga la autoridad federal.

La audiencia continúa con la exposición de los argumentos de las partes y el análisis de los elementos presentados por la representación social y la defensa.

Operativo de seguridad permanece en la FEMDO

En las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en el Centro de la Ciudad de México, permanece un convoy integrado por vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina.

Las unidades permanecen en el sitio desde la noche del viernes mientras se desarrolla la audiencia judicial.

FGR buscaría prisión preventiva oficiosa

Durante la audiencia se prevé que la Fiscalía solicite la imposición de la prisión preventiva oficiosa para el exmandatario estatal.

Asimismo, se espera que la defensa de Ernesto Ruffo solicite la ampliación del plazo constitucional para que se determine si será vinculado a proceso por los delitos que le atribuye la autoridad.

Los delitos por los que enfrenta la audiencia son:

Delincuencia organizada.

Contrabando.

En caso de que se conceda la ampliación del plazo constitucional y se determine la medida cautelar correspondiente, el exgobernador podría ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ernesto Ruffo obtiene amparo contra incomunicación y tortura

De manera paralela al desarrollo de la audiencia, un secretario en funciones de juez del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, concedió a Ernesto Ruffo Appel una suspensión de plano dentro del juicio de amparo promovido por su defensa.

El recurso fue presentado después de la detención del exgobernador, ocurrida el jueves en el municipio de Ensenada.

En la demanda de amparo, la defensa reclamó presuntas violaciones relacionadas con:

Privación ilegal de la libertad.

Incomunicación.

Tortura.

Malos tratos.

Afectación a la integridad personal.

Sin embargo, la suspensión concedida por la autoridad judicial únicamente tiene el efecto de ordenar que Ernesto Ruffo no permanezca incomunicado y que no sea sometido a actos de tortura por las autoridades responsables de su custodia.

La resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo del juicio de amparo ni modifica el desarrollo de la audiencia que continúa este sábado ante la jueza de control.

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