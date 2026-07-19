Hija de Ernesto Ruffo Appel denuncia irregularidades en detención de exgobernador y exige proceso justo

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Foto: Especial

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, denunció públicamente las condiciones de la detención de su padre, ocurrida el pasado jueves en la ciudad de Ensenada.

Señaló que el exmandatario estatal de 74 años fue trasladado a más de dos mil kilómetros de distancia de su casa, siendo privado de su libertad sin que un juez haya valorado una sola prueba en su contra.

Posicionamiento de Verónica Ruffo: pic.twitter.com/vNWS6MgYma — felipe velasco monro (@brunodiaz020) July 19, 2026

Mediante un video de poco más de cuatro minutos, difundido en redes sociales, defendió la integridad de Ruffo Appel, destacando que toda su vida se ha conducido con sencillez y de manera modesta por las calles de Ensenada. Asimismo, recordó que su padre dedicó más de 40 años al país, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, a petición de los propios bajacalifornianos.

La hija del exgobernador enfatizó también que su padre nunca se escondió, ya que fue detenido en su propio domicilio, y que desde el primer momento mostró disposición para aclarar cualquier señalamiento ante la autoridad de manera frontal y sin abogados.

Finalmente, hizo un llamado a la población y a las organizaciones a exigir un proceso justo y transparente, aclarando que no buscan privilegios, sino únicamente justicia.

“La gente que lo conoce sabe la sencillez con la que vive y ha vivido toda su vida. De una manera modesta, sin lujos, camina por las calles de Ensenada como lo ha hecho toda la vida y la gente lo saluda porque me consta. Dedicó más de 40 años a este país. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Mi papá nunca se escondió. Mi papá nunca dejó de dar la cara”

Verónica Ruffo / hija de Ernesto Ruffo Appel

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