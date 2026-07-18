Profeco instalará módulos en aeropuertos y centrales de autobuses por vacaciones de verano

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Aeropuerto / central de autobuses. Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el Programa de Módulos en Aeropuertos y Centrales de Autobuses Verano 2026, mediante el cual instalará puntos de atención del 18 de julio al 30 de agosto de 2026 para brindar asesoría, recibir quejas, realizar conciliaciones inmediatas y orientar a las personas que viajen durante el periodo vacacional.

Informó que esta estrategia tiene como objetivo establecer un contacto directo con las y los pasajeros para proteger su economía, defender sus derechos como personas consumidoras y promover relaciones comerciales entre usuarios y prestadores de servicios.

A través de estos módulos, las personas podrán solicitar orientación sobre sus derechos como consumidoras, presentar denuncias y quejas, así como acceder a procedimientos de conciliación cuando exista alguna controversia con empresas de transporte o prestadores de servicios relacionados con sus viajes.

Entre las situaciones que atenderá el personal de la dependencia se encuentran los casos de sobreventa de vuelos, cancelaciones, demoras, pérdida de equipaje y otras irregularidades que puedan registrarse antes o durante el traslado.

¿Qué servicios ofrecerán los módulos de Profeco?

La Procuraduría señaló que los módulos ofrecerán atención directa para resolver diversas situaciones relacionadas con los viajes durante el periodo vacacional.

Los usuarios podrán acceder a servicios como:

Orientación y asesoría sobre sus derechos.

Recepción de quejas y denuncias.

Conciliaciones inmediatas entre consumidores y proveedores.

Atención por sobreventa de vuelos.

Apoyo en casos de cancelaciones o demoras.

Asesoría por pérdida o daños al equipaje.

Además, en los módulos instalados en aeropuertos estará disponible una báscula para verificar el peso del equipaje antes de documentarlo.

La dependencia explicó que esta herramienta permitirá a las personas conocer con precisión el peso de sus maletas antes del check-in, realizar ajustes en caso necesario y evitar inconvenientes relacionados con el exceso de equipaje.

Aeropuertos donde habrá módulos temporales de Profeco

Durante el periodo comprendido entre el 18 de julio y el 30 de agosto de 2026 se instalarán siete módulos temporales en los aeropuertos de:

Acapulco, Guerrero.

Huatulco, Oaxaca.

Los Cabos, Baja California Sur.

Mérida, Yucatán.

Puerto Vallarta, Jalisco.

Querétaro, Querétaro.

Villahermosa, Tabasco.

Estos puntos de atención se sumarán a los nueve módulos permanentes ubicados en los aeropuertos de:

Guadalajara, Jalisco.

Cancún, Quintana Roo.

Tulum, Quintana Roo.

Guanajuato, Guanajuato.

Monterrey, Nuevo León.

Tijuana, Baja California.

Toluca, Estado de México.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Centrales de autobuses con módulos de atención

La Profeco informó que también instalará 17 módulos en centrales camioneras del país.

Cuatro de ellos estarán en la Ciudad de México:

Central del Norte.

Observatorio.

Taxqueña.

Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

Los otros 13 módulos operarán en:

Cancún, Quintana Roo.

Guadalajara, Jalisco.

Tlaquepaque, Jalisco.

Guanajuato, Guanajuato.

La Paz, Baja California Sur.

Mérida, Yucatán.

Monterrey, Nuevo León.

Puebla (CAPU).

Querétaro, Querétaro.

Tijuana, Baja California.

Tepic, Nayarit.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Villahermosa, Tabasco.

Derechos que podrán hacer valer los viajeros

En las centrales de autobuses, las personas usuarias también recibirán información sobre diversos derechos relacionados con el transporte terrestre de pasajeros.

Entre ellos se encuentran:

Compensaciones por retrasos o cancelaciones del viaje.

Indemnizaciones por pérdida o daños al equipaje.

Derecho a que las empresas cuenten con seguro de viajero.

No discriminación por género, raza, religión, condición económica, orientación sexual o discapacidad.

Derecho a viajar con animales de asistencia.

Respeto a los descuentos oficiales para maestros, estudiantes y personas adultas mayores.

La Procuraduría indicó que estas acciones forman parte del Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico de Verano 2026, implementado para brindar atención durante la temporada vacacional.

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