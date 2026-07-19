Siempre sí viajará Sheinbaum a Nueva York a la final del Mundial 2026; será en avión militar

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La presidenta Claudia Sheinbaum sí viajará a Nueva York para la final del Mundial 2026, informó el Gobierno de México, que agregó que será en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que volverá al país el próximo domingo tras el encuentro final.

Ello, luego de que las malas condiciones climatológicas en la metrópoli estadounidense obligaron a la cancelación de varios vuelos, entre ellos el que abordaría la mandataria para acudir a la ceremonia final, así como al encuentro entre España y Argentina.

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también… — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2026

¿Acudirá Claudia Sheinbaum a la final del Mundial 2026?

Este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum tomaría en Cancún, Quintana Roo, a las 15:40 horas el vuelo 2973 de la aerolínea Delta con destino al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, siendo demorado hasta las 15:25 y finalmente cancelado a causa de las lluvias y tormentas eléctricas que se registran en dicha ciudad.

Mientras que, pasadas las 17:00 horas el Gobierno federal anunció a través de sus redes sociales que el viaje se realizará en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque no detalló el horario de salida, sí se acotó que el regreso se mantendrá conforme al plan, el domingo por la noche.

De igual forma, tampoco se especificó si el retorno de la mandataria a México se llevará a cabo en el mismo avión militar, si será en vuelo comercial o si dependerá de las condiciones climatológicas en Estados Unidos, así como tampoco se indicó a qué aeropuerto llegará.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

A las 14:40 horas, una hora antes de su vuelo original, Sheinbaum anunció a través de un videomensaje en redes sociales que viajaría a Nueva York a la final del Mundial 2026, ha llamado de presidente Donald Trump, de quien dijo haber recibido la invitación el viernes pasado.

Agregó que aceptó acudir al partido final mundialista por ser “importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”.

En tanto que concluyó destacando que, mientras representará a México en la última sede mundialista, volverá después a nuestro país, para estar de regreso en la CDMX el lunes temprano.

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