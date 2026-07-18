Hija de Ruffo Appel confirma a Uno TV que Gómez-Mont defenderá a su padre.

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Hija de Ruffo Appel confirma a Uno TV defensa de su padre. Foto: Cuartoscuro

El exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, encabeza la defensa legar del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fuer detenido este jueves presuntamente por huachicol fiscal, confirmó a Uno TV Verónica Ruffo Sánchez, hija del exmandatario estatal.

Ruffo Appel comparece este viernes ante una jueza de control adscrita al penal del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido por una investigación relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos.

La audiencia inicial de hoy comenzó a las 13:00 horas y se realiza de manera privada, mediante videoconferencia, desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde permanece el exmandatario desde la madrugada.

Fernando Gómez-Mont defenderá a Ernesto Ruffo Appel

Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, confirmó a Uno TV que el abogado y exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont está a cargo de la defensa legal de su padre, detenido este jueves por una investigación relacionada con el presunto huachicol fiscal.

Gómez-Mont, funcionario federal durante el gobierno de Felipe Calderón encabezará la representación jurídica del exgobernador de Baja California durante el proceso en el que una jueza deberá determinar si su detención se realizó conforme a la ley.

Audiencia de Ruffo Appel entra en receso

Después de las 14:00 horas, la autoridad judicial decretó un receso en la audiencia. Se prevé que la diligencia se reanude esta noche. En esta, se determinaría si el exmandatario estatal es trasladado al Penal de Almoloya de Juárez.

Durante la continuación del proceso, la jueza analizará la legalidad de la detención de Ernesto “N”, quien fue el primer gobernador de oposición en la historia de México.

La investigación está relacionada con el presunto contrabando de combustibles, una práctica conocida como huachicol fiscal.

Conceden suspensión de plano a Ernesto Ruffo Appel

De manera paralela a la audiencia, un secretario en funciones de juez con sede en Ensenada otorgó a Ernesto Ruffo Appel una suspensión de plano.

La medida busca proteger su integridad física y evitar posibles actos de incomunicación o tortura mientras continúa el proceso judicial.

La investigación contra Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

La orden de captura del exgobernador deriva de una investigación sobre presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles vinculadas con Ingemar, S.A. de C.V., empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel y de la cual es socio mayoritario.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR considera que existen elementos para investigar la posible participación del exgobernador en una red de huachicol fiscal, modalidad mediante la cual se introducen combustibles al país mediante esquemas de contrabando o con documentación presuntamente irregular para evitar el pago de impuestos.