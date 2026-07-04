Gilda Lozoya obtiene libertad provisional; FGR no logró acreditar el riesgo de fuga

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La jueza ordenó que Gilda Lozoya entregue su pasaporte. FOTO: Cuartoscuro

La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, obtuvo libertad provisional este viernes tras comparecer ante una jueza federal por el caso Agronitrogenados. Aunque podrá continuar el procedimiento fuera de prisión, será hasta el próximo martes cuando se determine si es vinculada a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de las medidas cautelares, la jueza ordenó que Gilda Lozoya entregue su pasaporte, utilice un brazalete electrónico y acuda a firmar de manera periódica ante la autoridad correspondiente. Además, no podrá salir del país mientras continúe el proceso judicial.

La resolución se dio durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, luego de que Gilda Lozoya fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República la señala por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados y no logró acreditar el riesgo de fuga.

La audiencia fue suspendida y continuará el próximo martes, fecha en la que la juzgadora resolverá si existen los elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito que le imputa la Fiscalía General de la República.

¿De qué acusan a Gilda Lozoya?

De acuerdo con la FGR, Gilda “N” está relacionada con el caso Agronitrogenados, una investigación derivada de presuntos actos de corrupción vinculados con la compra de la planta de fertilizantes durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex.

La autoridad federal sostiene que la detenida probablemente fungió como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Según la indagatoria de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Lozoya habría recibido la cesión de derechos de una empresa por parte de su hermano, convirtiéndose en beneficiaria de recursos cuyo origen presuntamente no tiene una justificación económica o comercial válida.

El próximo martes definirán su situación jurídica

Con la decisión de este viernes, Gilda Lozoya enfrentará el proceso en libertad bajo las medidas cautelares impuestas por la jueza. La siguiente audiencia será el martes, cuando se determinará si queda formalmente vinculada a proceso o si la autoridad judicial considera que no existen elementos suficientes para continuar con la causa penal.

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