Marie se convertirá en huracán en horas: ya deja calles inundadas y afectaciones en Los Cabos

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Marie podría convertirse en huracán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La tormenta tropical Marie continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y podría convertirse en huracán categoría 1 o 2 durante las próximas horas, mientras sus bandas nubosas ya provocan inundaciones, crecida de arroyos y afectaciones en Los Cabos, Baja California Sur.

Actualmente, el sistema se localiza a unos 670 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y mantiene vientos sostenidos cercanos a los 81 kilómetros por hora, con rachas que han alcanzado los 112 kilómetros por hora cerca del centro de la tormenta.

🌀 Bandas externas de la tormenta tropical #Marie generan fuertes lluvias esta tarde en Cabo San Lucas, BCS.



☔️ Lluvia máxima acumulada en la ciudad.



🔴 El Tezal: 66,3 mm

🟠 Lomas del Sol 2da Etapa: 52,1 mm

🟠 UABCS, CSL: 52,1 mm



📸 Créditos al autor del video. pic.twitter.com/1I84nbLoaP — MetMEX | Información Meteorológica y Sísmica (@metmex) September 2, 2026

Los Cabos ya registra inundaciones y cierre de puertos

Las lluvias asociadas a Marie comenzaron a generar afectaciones en distintos puntos de Los Cabos.

Autoridades municipales informaron el cierre del puerto de Cabo San Lucas para embarcaciones menores, mientras que la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) colocó banderas negras en las playas para prohibir actividades acuáticas ante el fuerte oleaje.

Trayectoria de tormenta Marie en tiempo real:

Además, se reportan crecidas de arroyos y acumulaciones de agua en vialidades, especialmente porque la lluvia también ha impactado en zonas serranas durante los últimos días.

🌧️ Cabo San Lucas vuelve a registrar lluvias este miércoles, con precipitaciones que ya se hacen presentes en distintos puntos de la ciudad.



¿Cómo está lloviendo en tu zona? ☔️📍 pic.twitter.com/x8ohuTqLTr — El Sudcaliforniano (@ElSudcalif) September 2, 2026

La principal recomendación para la población es evitar cruzar cauces de arroyo y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

Marie podría alcanzar fuerza de huracán este miércoles

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Marie es el décimo tercer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico oriental.

Los pronósticos indican que el sistema podría alcanzar la categoría de huracán durante este miércoles y fortalecerse aún más hacia el jueves.

#Reportando 🌊 | El ciclón #Marie afecta a #BCS. 🔴



⚠️🌀 Fuerte #Oleaje se presenta esta tarde en costas del Pacífico, destacando BCS, donde la cercanía de la #TormentaTropical genera olas de hasta 3 mts y fuertes tormentas en la entidad.



👇🏻 Así el oleaje en Los Cabos. pic.twitter.com/eaYIGN9QmK — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 2, 2026

Sin embargo, los modelos meteorológicos mantienen una trayectoria alejada de tierra, desplazándose gradualmente hacia aguas abiertas del noroeste del Pacífico.

Persisten lluvias, viento y oleaje elevado

Aunque el centro del ciclón no impactaría directamente territorio mexicano, su amplia circulación continuará generando efectos importantes.

Entre las condiciones previstas se encuentran:

Lluvias intensas en Baja California Sur.

Lluvias y oleaje en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.

Olas de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Baja California Sur.

Rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora.

Riesgo de corrientes de arrastre y marejadas peligrosas.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de Marie y exhortaron a la población a seguir los avisos oficiales durante las próximas horas.

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