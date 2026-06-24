México vs Chequia: lluvia y tormentas eléctricas podrían marcar el partido de esta noche

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La Selección Mexicana enfrentará esta noche a Chequia bajo un escenario complicado fuera de la cancha. Jaime Albarrán, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que existe alta probabilidad de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica durante el horario del encuentro.

Durante una entrevista en el programa “A las Nueve en Uno“, el especialista explicó que las condiciones meteorológicas para esta tarde y las primeras horas de la noche favorecen la presencia de tormentas eléctricas, derivadas del ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, el Mar Caribe y el océano Pacífico.

“Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante esta misma tarde y primeras horas de la noche”, señaló.

Para la Ciudad de México se esperan temperaturas agradables cercanas a los 24 grados Celsius, pero con lluvias que podrían intensificarse al caer la tarde, además de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Ante este panorama, los aficionados que asistirán al partido entre México y Chequia deberán acudir preparados para la lluvia, ya que las condiciones climáticas podrían influir en el desarrollo del encuentro e incluso generar retrasos si se presentan tormentas eléctricas.

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