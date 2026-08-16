¡No olvides el paraguas este domingo! Lluvias se prevén en 31 estados y onda de calor en cinco

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Lluvia y calor continúan este domingo. Fotos: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 31 estados del país tendrán lluvia este domingo 16 de agosto. Las ondas tropicales 27 y 28 continúan avanzando por el país, mientras que el monzón mexicano sigue provocando precipitaciones.

Por otra parte, la onda de calor se mantendrá en cinco estados de la República Mexicana para este domingo. Por ello, el termómetro podría alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 16 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Jalisco

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Nayarit

Colima

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 16 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Golfo de Tehuantepec

Golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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