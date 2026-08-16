José Ramón López Beltrán comparte foto desde los Estados Unidos

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Captan a hijo de López Obrador en tienda. Foto: Cuartoscuro/archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que una visa estadounidense no define a una persona, en medio de la polémica por la cancelación del documento migratorio de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, José Ramón López Beltrán, tras la polémica por la cancelación de la visa de su hermano, compartió una foto en territorio estadounidense.

José Ramón López Beltrán presume foto en EE. UU.

Este sábado, a través de su cuenta de X, José Ramón López Beltrán compartió una foto desde los Estados Unidos, en una sucursal de Bucc-ee’s.

De esta forma, pese a la polémica con su hermano, José Ramón demostró de esta forma que su visa está vigente y que, de momento, se encuentra en territorio estadounidense.

Por su parte, Carolyn Adams, esposa de José Ramón, también difundió en sus redes sociales diversas fotografías de sus hijos, en las cuales destacan las de un viaje a Disneyland.

Embajada de Estados Unidos fija postura sobre las visas

En medio de la controversia, la Embajada de Estados Unidos en México afirmó que su gobierno puede cancelar una visa cuando existan razones para hacerlo.

La representación diplomática sostuvo que las visas son un privilegio, no un derecho, y señaló que una cancelación puede aplicarse sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

Sheinbaum afirma que una visa no define a una persona

La presidenta señaló que para quienes forman parte de su proyecto político es más importante tener convicción en México y reconocer la historia y la lucha de su población.

Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona.

Sheinbaum agregó que una visa únicamente permite ingresar a otro país y contrastó ese documento con la soberanía nacional.

Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda.

Visa de Andy López Beltrán desata polémica

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron después de que López Beltrán confirmó la cancelación de su visa estadounidense y atribuyó la decisión a motivos políticos.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la medida habría sido tomada por instrucciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

El caso generó reacciones en ambos países y abrió un debate sobre las facultades del Gobierno estadounidense para cancelar documentos migratorios.

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